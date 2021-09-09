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الخميس، 09-09-2021 02:14 م

الإصدار الرسمي من أندرويد 12 يصل المستخدمين قريبا

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة جوجل ما تقول إنه النسخة الخامسة والأخيرة من الإصدار التجريبي من أندرويد 12، مضيفة أن الإصدار الرسمي لنظام التشغيل أندرويد 12 الكامل على بعد أسابيع قليلة فقط.

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ويكون الإصدار التجريبي الجديد أيضًا أول إصدار يتمكن مالكو Pixel 5A من تثبيته.
ومن غير المرجح أن يلاحظ الأشخاص الذين يستخدمون الإصدار التجريبي فرقًا كبيرًا، حيث ينصب تركيزه على إعداد المطورين لإصدار أندرويد 12 الرسمي الوشيك، بدلاً من إضافة ميزات جديدة.

 

ولكن، بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على أحدث هواتف جوجل، فإن هناك الآن فرصة لمعرفة كيف يكون هذا الإصدار قبل صدوره رسميًا – ودون الكثير من المخاطر، حيث دخلت النسخة التجريبية مرحلة استقرار المنصة.

 

وتم إطلاق Pixel 5A في أواخر شهر أغسطس، ولم يكن الإصدار التجريبي متاحًا عليه رسميًا حتى الآن.

وبالرغم من أن إطلاق الهاتف كان محدودًا، حيث يتم بيعه في الولايات المتحدة واليابان، فإن بإمكان أي شخص يمتلكه أن يجرب الآن الإصدار الجديد من أندرويد قبل طرحه رسميًا.

وبالنسبة لهذا الإصدار المحدد، قد تكون هذه التجربة مفيدة. إذ يمثل أندرويد 12 إعادة تصميم كبيرة لواجهة المستخدم (على الأقل عبر أجهزة بيكسل) مع نظام السمات ونظام عناصر واجهة المستخدم المصغرة الجديد وموقع مختلف لعناصر التحكم في المنزل الذكي و Google Pay.

وبالرغم من أن الإصدار الرسمي لنظام التشغيل بات وشيكًا. ولكن الوقت الذي تتمكن فيه من تثبيته يعتمد على الشركة المصنعة لهاتفك.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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