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الإثنين، 04-12-2023 02:09 م

الإعلام الإسباني يطالب بتغريم فيسبوك 550 مليون يورو

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الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة تمثل 83 وسيلة إعلام في إسبانيا، اليوم الإثنين، رفع دعوى قضائية بقيمة 550 مليون يورو (598 مليون دولار)، ضد مالك منصة فيسبوك، ميتا بلاتفورمز، مشيرة إلى المنافسة غير العادلة في سوق الإعلانات.

وقالت الجمعية الناشرة لصحف AMI في بيان، اليوم، إن الدعوى القضائية تم رفعها الجمعة الماضي.

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وأكدت الصحف أن "الاستخدام الضخم" و "المنهجي" للبيانات الشخصية من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتساب، من قبل ميتا، يسمح لها بالحصول على ميزة غير عادلة لتصميم وتقديم إعلانات مخصصة، تشكل منافسة غير عادلة.

 


وأشار أصحاب الشكوى، ومن ضمنهم Prisa (PRS.MC) - الذي ينشر أبرز صحيفة في إسبانيا El Pais - وVocento (VOC.MC)، مالك صحيفة ABC ووسائط أخرى، بالإضافة إلى مجموعات أخرى خاصة، إلى أن معظم الإعلانات التي تنشرها ميتا، تستخدم البيانات الشخصية المحصلة، دون موافقة صريحة من العملاء، وبالتالي فإنها تنتهك قواعد حماية البيانات.

 


وذكرت رويترز أن ميتا لم تستجب على الفور لطلب التعليق.
وتعتبر هذه الشكوى الثانية التي تتحدى فيها وسائل الإعلام في إسبانيا شركات التكنولوجيا لحماية مصالحها.

 


في عام 2014، أجبرت الحكومة الإسبانية إغلاق خدمة Google News حتى عام 2022، عندما تم تمرير تشريعات جديدة تسمح لوسائل الإعلام بالتفاوض مباشرة مع العملاق التكنولوجي.

 

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