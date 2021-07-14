الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

المواصفات تتعامل مع 99 ألف بيان جمركي

مسودة تعليمات برخص المهن في المناطق السكنية بعمان

3116 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

السماح لمتلقي اللقاح الدخول عبر جسر الملك حسين دون منصة

الحكومة السورية تؤكد حرصها على دعم تنشيط العلاقات الاقتصادية مع الأردن

تنويه هام من بلدية إربد للمواطنين والتجار

750 شخصا تلقوا جرعة معززة من لقاح فايزر اليوم

%10.4 نسبة الانخفاض في أسعار المنتجين الزراعيين خلال أيار 2021

رواتب موظفي القطاع الحكومي غدا

لا قرارات بشأن التعليم الوجاهي ما دامت النسب الإيجابية تحت الـ5%

الأربعاء، 14-07-2021 12:15 م

الإقلاع في الوضع الآمن في ويندوز 11

الترقية-إلى-ويندوز-11-2


الوكيل الإخباري - يقدم الوضع الآمن في ويندوز 11 إمكانية فحص ملفات النظام وتخطي المشاكل التي قد تمنعه من الإقلاع والتشغيل.

اضافة اعلان


تستطيع الإقلاع في الوضع الآمن عبر ثلاثة طرق على ويندوز 11،ولكن يجب ألا تستخدم الوضع الآمن إلا إن كنت تحتاجه.

ويمكنك استخدام إعدادات ويندوز 11 للإقلاع في الوضع الآمن عبر اتباع الخطوات التالية:

1- توجه إلى تطبيق الإعدادات في ويندوز 11 ثم قم بالضغط على إعدادات النظام وبعد ذلك الاستعادة. 
2- وبعدها قم بالضغط على إعادة التشغيل الآن في وضع الإقلاع المتقدم. 

3- ويتسبب هذا الاختيار في إعادة تشغيل الجهاز ليقلع في الوضع المتقدم، وعندما يعود الجهاز للعمل قم بالضغط على اعدادات الاصلاح ثم الاعدادات المتقدمة.

4- ومن ثم قم باختيار إعدادات التشغيل ثم إعادة التشغيل، وبعد ذلك إبحث في القائمة التي تظهر لك على الوضع الآمن. 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 







 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مشكلة-في-حواسب-ماك-بوك-برو-الجديدة-بسبب-درجة-الحرارة-العالية

طريقة عرض درجة حرارة ماك بوك باستمرار

instagram-logo-3d-rendering-close-up-account-promotion-template_1379-4793-1

طريقة طمس الخلفية في إنستغرام

انستقرام-1

إنستغرام تختبر مشاركة الروابط في القصص

21babe3f-2d75-467c-bdb7-e581ed16b8a0_16x9_1200x676

آبل تطلق حزمة بطارية MagSafe

143-223915-new-feature-in-google-maps-for-iphone_700x400

كيفية قياس المسافات في خرائط جوجل عبر الهاتف

thumb

إخفاء الصور في Google Photos

أخبار متعلقة
72021712525902599372

أهم التغييرات في ويندوز 11

everything-you-need-to-know-about-windows-11_hhy5

مواصفات تشغيل ويندوز 11

PC Can Run Windows 11

طريقة تثبيت ويندوز 11 على الحواسيب القديمة

Windows-11-780x470

للتأكد من قدرة حاسبك على تشغيل ويندوز 11.. اتبع هذه الخطوات

windows11-1170x658

ويندوز 11 يدعم تطبيقات أندرويد

1045692373_0_258_3072_1920_1000x541_80_0_0_4d6c8642badf69b2b94bb42c933c65b2

طريقة تثبيت تحديثات ذراع تحكم بلاي ستيشن 5