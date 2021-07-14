الإقلاع في الوضع الآمن في ويندوز 11

الوكيل الإخباري - يقدم الوضع الآمن في ويندوز 11 إمكانية فحص ملفات النظام وتخطي المشاكل التي قد تمنعه من الإقلاع والتشغيل.

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تستطيع الإقلاع في الوضع الآمن عبر ثلاثة طرق على ويندوز 11،ولكن يجب ألا تستخدم الوضع الآمن إلا إن كنت تحتاجه.



ويمكنك استخدام إعدادات ويندوز 11 للإقلاع في الوضع الآمن عبر اتباع الخطوات التالية:

1- توجه إلى تطبيق الإعدادات في ويندوز 11 ثم قم بالضغط على إعدادات النظام وبعد ذلك الاستعادة.

2- وبعدها قم بالضغط على إعادة التشغيل الآن في وضع الإقلاع المتقدم.

3- ويتسبب هذا الاختيار في إعادة تشغيل الجهاز ليقلع في الوضع المتقدم، وعندما يعود الجهاز للعمل قم بالضغط على اعدادات الاصلاح ثم الاعدادات المتقدمة.

4- ومن ثم قم باختيار إعدادات التشغيل ثم إعادة التشغيل، وبعد ذلك إبحث في القائمة التي تظهر لك على الوضع الآمن.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

















