الإمارات الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت خلال يوليو

ويواصل مزودو خدمات الاتصالات بالدولة خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات لتوفير خدمات تنافسية عالمية لمشتركيهم في السوق المحلي الذي تخطى عددهم الكلي 23.5 مليون مشترك.
ووفق بيانات المؤشر، وصلت شبكات الإنترنت الثابت بالدولة إلى سرعة قياسية 292 ميجا بت في الثانية متخطية سنغافورة المصنفة الأولى سابقاً، والتي استقرت سرعة الخدمات بها عند 291 ميجا بت، فيما حافظ السوق على فارق سرعات ملحوظ عن الوجهات الأخرى رغم تطور سرعات الإنترنت الثابت في دول عدة ذات بنية تحتية فعالة مثل هونج كونج التي حققت سرعة 277 ميجا بت، وتشيلي بسرعة 263.8 ميجا بت، وأيضاً الولايات المتحدة التي سجلت سرعات 243.1 ميجا بت، إلى جانب تايلاند المسجلة 231 ميجا بت في الثانية.
في المقابل، أوضحت البيانات أن شبكات المتحرك تقدمت للمرتبة الأولى مرتفعة من سرعة 323.6 ميجا بت منتصف العام الحاري إلى 395.8 ميجا بت في يوليو الماضي، لتتخطى قطر بسرعة 343.8 ميجا بت، وتلتهم الكويت مسجلة 232.1 ميجا بت، بينما حققت النرويج سرعة 145.1 ميجا بت.
وجاءت السرعات على شبكات «اتصالات» و«دو» بفارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات ومنها كوريا الجنوبية بسرعة 139.3 ميجا بت، والدنمارك 133.6 ميجا بت.
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