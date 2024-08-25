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الإمارات الثالثة عالمياً لأكثر الشعوب استخداماً لــ" شات جي بي تي"

شات جي بي تي
شات جي بي تي
الأحد، 25-08-2024 01:57 م

الوكيل الإخباري-   حصلت دولة الإمارات على المركز الثالث عالميًا من حيث نسبة استخدام تطبيق "الشات جي بي تي" مقارنةً بإجمالي عدد السكان، وذلك استنادًا إلى استطلاع ثقة المستهلكين حول العالم لعام 2023 الذي أجرته مجموعة "بوسطن" للاستشارات.

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وكانت نسبة مستخدمي التطبيق من إجمالي عدد السكان في الهند هي الأعلى على مستوى العالم بنسبة 45%، تلتها المغرب بنسبة 38%، ثم جاءت دولة الإمارات بنسبة 34% من إجمالي عدد السكان، لتتفوق بفارق كبير على دول مثل: كوريا الجنوبية بنسبة 26%، والولايات المتحدة بنسبة 23%، والمملكة المتحدة بنسبة 22%، واليابان بنسبة 19%، والصين بنسبة 18%، وفرنسا بنسبة 18%.


ويعد تطبيق "شات جي بي تي" المنافس الأقوى بين أقرانه من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويعتبر روبوت المحادثة أداة تستطيع الإجابة على أسئلة المستخدمين بطريقة طبيعية.

 

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