الإمارات الثالثة عالمياً لأكثر الشعوب استخداماً لــ" شات جي بي تي"

ويعد تطبيق "شات جي بي تي" المنافس الأقوى بين أقرانه من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويعتبر روبوت المحادثة أداة تستطيع الإجابة على أسئلة المستخدمين بطريقة طبيعية.
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