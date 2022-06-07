الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا بشأن معيار الشاحن المشترك للهواتف

الوكيل الإخباري - توصل المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن التشريع الذي يجبر جميع الهواتف الذكية المستقبلية المباعة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آيفون من بشركة آبل – على تزويدها بمنفذ USB-C العالمي للشحن السلكي بحلول خريف عام 2024.

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وتنطبق القاعدة أيضًا على الأجهزة الإلكترونية الأخرى، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس ومنصات ألعاب الفيديو المحمولة وأجهزة القراءة الإلكترونية.



وكان التشريع قيد النظر منذ سنوات. ولكن تم التوصل إلى اتفاق بشأن نطاقه وتفاصيله بعد مفاوضات بين مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي.



وأعلنت لجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالسوق الداخلية وحماية المستهلك الأخبار في تغريدة. ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة برلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام. ولكن هذا إجراء شكلي.



وصرح البرلمان الأوروبي بأن القانون يكون ساري المفعول بحلول خريف 2024.

وقال: جعلنا الشاحن المشترك حقيقة في أوروبا. كان هناك احباط بسبب تراكم أجهزة الشحن المتعددة مع كل جهاز جديد. ويمكن الآن استخدام شاحن واحد لجميع الأجهزة الإلكترونية المحمولة.



ويتضمن التشريع أيضًا أحكامًا مصممة للتعامل مع أجهزة الشحن اللاسلكية، فضلاً عن تنسيق معايير الشحن السريع.



وتمثل القواعد محاولة للحد من النفايات الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي من خلال جعل شواحن الأجهزة الإلكترونية قابلة للتشغيل البيني.



ويأمل المشرعون في المستقبل ألا تحتاج الهواتف إلى شاحن موجود في العلبة لأن المشترين لديهم الشاحن والكابل المناسب في المنزل.



ويقدر الاتحاد الأوروبي أن القواعد يمكن أن توفر للمستهلكين 250 مليون يورو سنويًا على مشتريات الشاحن غير الضرورية وتقليل نحو 11000 طن من النفايات الإلكترونية سنويًا.

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