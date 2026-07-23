الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل 890 مليون يورو ويخاطر بإثارة حفيظة واشنطن

وغرم التكتل المجموعة الأميركية العملاقة 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة، مثل "غوغل فلايتس" للرحلات الجوية أو "غوغل هوتيلز" للفنادق، بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو، فُرضت لأن "غوغل" لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي".
وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينّا فيركونين "بعد هذا القرار، نريد ضمان وجود مزيد من المنافسة وتمكين شركات أخرى من الابتكار أيضا".
وأشار مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إلى أن غوغل لا تزال تواصل تفضيل خدماتها الخاصة، موضحا أن الغرامة الثانية تغطي الفترة ما بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
واتهمت الشركة الأميركية العملاقة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجر "غوغل بلاي".
وقال المسؤول في غوغل كينت ووكر في بيان "ينبغي للتشريعات أن تحسّن المنتجات، لا أن تجعلها أسوأ".
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
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