الاتحاد الأوروبي ينفذ قراره التاريخي.. 27 دولة تبدأ قواعد الشاحن الموحد

الوكيل الإخباري- انطلقت 27 دولة أوروبية، السبت، في تطبيق قرار تاريخي يقضي باستخدام شاحن موحد لجميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الكاميرات الرقمية، سماعات الرأس، ومكبرات الصوت. يهدف هذا القرار الأول من نوعه عالمياً إلى تقليل الهدر الإلكتروني وخفض التكاليف على المستهلكين.

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وبحسب ما نشره حساب "المفوضية الأوروبية" على منصة "إكس"، فقد جرى العمل بالقرار بدءاً من السبت، حيث نشرت " الآن أصبح USB-C رسمياً هو المعيار المشترك لشحن الأجهزة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي".



وأضافت المفوضية "هذا يعني تقنية شحن أفضل، وتقليل النفايات الإلكترونية، وتقليل العناء للعثور على أجهزة الشحن التي تحتاجها".



القرار

بعد مواجهة مع شركة "آبل"، أقر الاتحاد الأوروبي القانون في عام 2022، للمرة الأولى، حيث أعطى لشركات التكنولوجيا مهلة حتى 28 ديسمبر (كانون الأول) 2022، لاتخاذ إجراءات التكيّف مع هذا القانون.

كما أُعطيت الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة مهلة إضافية تنتهي في مطلع عام 2026 للبدء بالامتثال لهذه القواعد.



وبحسب ما جاء في اعتراضها، ترى شركة "آبل" أن القانون يخنق الابتكار، ولكن بحلول سبتمبر (أيلول) 2023، فقد جرت الاستجابة لفكرة شاحن الهواتف الموحد.



خصائص

تمتلك شواحن "USB-C" الموحدة القدرة على شحن يصل إلى 100 واط، ونقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 غيغابت في الثانية، ويمكن استخدامها لوصل الأجهزة بشاشات عرض خارجية.



وأشارت المفوضية الأوروبية عند إقرار القانون إلى أن المستهلكين الأوروبيين يمكنهم توفير 200 مليون يورو سنوياً بفضل هذه الخطوة، كما توقعت أن تتقلص كمية النفايات الإلكترونية الناجمة عن الشواحن غير المستخدمة بواقع نحو 1000 طن كل عام في الاتحاد الأوروبي.