البداية "متجر بلاي".. سوريا تعلن عودة خدمات غوغل

وأوضحت الوزارة أن نحو 40 مهندسًا سوريًا يعملون داخل غوغل لتسريع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، فيما تستمر الخطوات التقنية لضمان إعادة الخدمات بشكل آمن ومنظم.
يأتي ذلك بعد إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العام الماضي، ما أتاح استئناف الخدمات الإعلانية وتوسيع المنصات الرقمية لأول مرة منذ عام 2004.
