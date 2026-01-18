البداية "متجر بلاي".. سوريا تعلن عودة خدمات غوغل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاتصالات والمعلومات السورية، السبت، بدء عودة خدمات شركة غوغل إلى سوريا، مع إمكانية الوصول منذ اليوم إلى متجر غوغل بلاي دون الحاجة لاستخدام VPN.

وأوضحت الوزارة أن نحو 40 مهندسًا سوريًا يعملون داخل غوغل لتسريع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، فيما تستمر الخطوات التقنية لضمان إعادة الخدمات بشكل آمن ومنظم.



يأتي ذلك بعد إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العام الماضي، ما أتاح استئناف الخدمات الإعلانية وتوسيع المنصات الرقمية لأول مرة منذ عام 2004.