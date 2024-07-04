البرازيل تأمر "ميتا" بتعليق استخدام بيانات مستخدمي برامج الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أمرت هيئة برازيلية مجموعة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بتعليق استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي منصاتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في قرار وصفته الشركة الأمريكية العملاقة بأنه "انتكاسة".

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وجرى الإعلان عن هذا القرار من الهيئة الوطنية لحماية البيانات، التي حذرت من أن غرامة قدرها 8800 دولار ستُفرض يومياً على "ميتا"، إذا لم تمتثل لهذا "الإجراء الوقائي".



وتطالب الهيئة الوطنية لحماية البيانات بـ"التعليق الفوري في البرازيل" لجوانب من "سياسة السرية الجديدة للشركة، فيما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي"، بحسب الجريدة الرسمية.



وتعتبر الهيئة التنظيمية البرازيلية أن الشروط الجديدة لسياسة الخصوصية الخاصة بشركة "ميتا"، والتي دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو (حزيران)، تمثل "خطراً وشيكاً بحدوث ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح، أو يصعب إصلاحه للحقوق الأساسية" لمستخدمي منصاتها.



كما انتقدت الهيئة عدم وجود معلومات "كافية" عن "العواقب المحتملة" لاستخدام البيانات الشخصية لتطوير الذكاء الاصطناعي.



وقال ناطق باسم "ميتا" في بيان: "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار" السلطات البرازيلية.



وتوضح الشركة الأمريكية أنها ليست الوحيدة التي تنفذ مثل هذه الممارسات، قائلة إنها "أكثر شفافية من جهات أخرى كثيرة في هذا القطاع، استخدمت المحتوى العام لتدريب نماذجها ومنتجاتها".



وأضافت ميتا: "هذه انتكاسة للابتكار والقدرة التنافسية في تطوير الذكاء الاصطناعي، كما أنها تؤخر وصول فوائد الذكاء الاصطناعي إلى المستخدمين في البرازيل".



وقد أثار استخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا انتقادات قوية بالفعل في بلدان أخرى.



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