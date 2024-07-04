الخميس 04-07-2024
الوكيل الاخباري
 

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الحاسوب للتوجيهي اليوم

السيسي يصدر قرارا حول الكهرباء

برهومة يكتب: مهرجان جرش .. صامدون هناك وهنا

مصر تعلن عطلة رسمية يوم الخميس المقبل

تخفيض سعر دقيق القمح الموحد والمورد للمطاحن لشهر تموز

تنظيم الاتصالات تشارك بأعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 24

اعلان امني هام بشأن ترخيص السيارات خلال الشهر الحالي

صحة غزة تحذر من توقف العمل بمجمع ناصر الطبي

الدويري: ما يحدث في رفح ينفي حديث إسرائيل عن اقترابها من تدمير حماس

"القاعدة -5" لضبط التكييف خلال الطقس الحار .. ما هي وما فائدتها؟

الخميس، 04-07-2024 10:09 ص

البرازيل تأمر "ميتا" بتعليق استخدام بيانات مستخدمي برامج الذكاء الاصطناعي

20247316123712451


الوكيل الإخباري- أمرت هيئة برازيلية مجموعة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بتعليق استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي منصاتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في قرار وصفته الشركة الأمريكية العملاقة بأنه "انتكاسة".

اضافة اعلان


وجرى الإعلان عن هذا القرار من الهيئة الوطنية لحماية البيانات، التي حذرت من أن غرامة قدرها 8800 دولار ستُفرض يومياً على "ميتا"، إذا لم تمتثل لهذا "الإجراء الوقائي".


وتطالب الهيئة الوطنية لحماية البيانات بـ"التعليق الفوري في البرازيل" لجوانب من "سياسة السرية الجديدة للشركة، فيما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي"، بحسب الجريدة الرسمية.


وتعتبر الهيئة التنظيمية البرازيلية أن الشروط الجديدة لسياسة الخصوصية الخاصة بشركة "ميتا"، والتي دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو (حزيران)، تمثل "خطراً وشيكاً بحدوث ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح، أو يصعب إصلاحه للحقوق الأساسية" لمستخدمي منصاتها.


كما انتقدت الهيئة عدم وجود معلومات "كافية" عن "العواقب المحتملة" لاستخدام البيانات الشخصية لتطوير الذكاء الاصطناعي.


وقال ناطق باسم "ميتا" في بيان: "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار" السلطات البرازيلية.


وتوضح الشركة الأمريكية أنها ليست الوحيدة التي تنفذ مثل هذه الممارسات، قائلة إنها "أكثر شفافية من جهات أخرى كثيرة في هذا القطاع، استخدمت المحتوى العام لتدريب نماذجها ومنتجاتها".


وأضافت ميتا: "هذه انتكاسة للابتكار والقدرة التنافسية في تطوير الذكاء الاصطناعي، كما أنها تؤخر وصول فوائد الذكاء الاصطناعي إلى المستخدمين في البرازيل".


وقد أثار استخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا انتقادات قوية بالفعل في بلدان أخرى.

24



 




 

 


 

إقرأ ايضا
202473155919236FU

الصين تتصدر براءات اختراع الذكاء الاصطناعي في العالم

888

بسبب الذكاء الاصطناعي.. ارتفاع انبعاثات غوغل الكربونية 48%

image (1)

الهند تعلن بناء المرحلة الأولى من محطتها الفضائية المدارية في 2028

888

بيان هام من "ميتا" لمستخدمي فيسبوك وانستغرام

173-145001-guide-dog-china_700x400

روبوت صيني ينير طريق ضعاف البصر

19741351011719839461

بعد حادثة قتل روبوت لنفسه.. علماء يتوقعون موعد سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشر

أخبار متعلقة
888

بيان هام من "ميتا" لمستخدمي فيسبوك وانستغرام

20247116323865BB

الاتحاد الأوروبي يتهم ميتا بانتهاك قانون الأسواق الرقمية

image (1)

ميتا تطلق برنامج ذكاء اصطناعي للشركات

2024623151247201MU

أبل وميتا تناقشان الشراكة في الذكاء الاصطناعي

202463162918733JR

ميزة اجبارية من انستغرام لجميع المستخدمين

WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.15.17 PM

ميريام فارس تقتحم عالم الـ "ببجي"