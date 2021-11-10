التحديثات الجديدة في فيس تايم من آبل

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة آبل في نهاية أكتوبر نظام macOS Monterey لحواسيبها، وبالرغم من أنه لا يقدم تغييرات كبيرة على الواجهة أو إستخدام الأجهزة. ولكن يقدم مجموعة من التحسينات والمميزات الجديدة التي تسهل عليك حياتك.





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كما أن بعض هذه المميزات جاءت من أنظمة أخرى. وعندما تنظر إلى حاسب يعمل بنظام macOS Monterey، فإنك لن تعرف ذلك مباشرةً، حيث يتشابه النظام كثيرًا مع macOS Big Sur.





وإذا كنت ترغب في إستخدام المميزات أو التحسينات الجديدة فيه، فإنك تحتاج للبحث عنها في حال كانت قد صدرت في موعدها ولم تتأجل.



ولا توجد طريقة واضحة أو سريعة للوصول إلى المميزات الجديدة في النظام، إذ تحتاج للبحث عن هذه المميزات يدويًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية