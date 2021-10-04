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الإثنين، 04-10-2021 01:35 م

التحديثات الجديدة لتطبيق Keynote من آبل

أبل-2019


الوكيل الإخباري - تمتلك آبل مجموعة من التطبيقات المكتبية التي تمكنك من الاستغناء عن تطبيقات مايكروسوفت أو جوجل درايف المكتبية وهي حصرية لأجهزة آبل وخدمة آيكلاود. 

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وقد قامت آبل بتحديث تطبيقاتها المكتبية والتي تأتي تحت اسم iWork بعد إطلاق iOS 15، وذلك حتى تتماشى مع النظام.

يعتبر تطبيق Keynote بديلًا لتطبيقات باور بوينت أو Slides من جوجل، وتستطيع عبره إنشاء عروض تقديمية لمختلف الأعمال أو الدروس.

 

وقد حصل التطبيق على مجموعة من التحديثات من ضمنها: 
1 - البث المباشر للكاميرا الأمامية حتى تستطيع الظهور إلى جانب عروضك. 
2 - دعم البث المباشر عبر أكثر من كاميرا خارجية حتى تستطيع تقديم العرض مع أكثر من شخص.
3 - إمكانية تقديم العرض عبر أكثر من شخص لتسمح للمستخدمين بأخذ أدوار أثناء تقديم العرض بشكل تلقائي.
4 - أدوات تحكم جديدة في العروض التقديمية لتسمح لك بالوصول إلى اختصارات لوحة المفاتيح وغيرها من الوظائف بسهولة.
5 -خاصية السحب والإلقاء لنسخ الصور والنصوص بين تطبيقات آبل المختلفة في iOS 15
6 - تسهيل مشاركة العروض التقديمية عبر المستخدمين الموجودين في العرض.
7 - الترجمة الفورية لأي نص تحدده، ومن ثم إضافة هذا النص إلى العرض الخاص بك. 
8 - الرسوم البيانية الصوتية لتسهيل مشاركة العروض مع ذوي التحديات البصرية. 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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