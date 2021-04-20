الثلاثاء 20-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخصاونة يوعز بتشكيل لجنة وزارية لتطوير القطاع العام

السماح بتسجيل الفصل الصيفي وتأجيل دفع الرسوم لطلبة الجامعات

إعادة النظر في آلية تعيين مجالس أمناء الجامعات

تكلفة رحلة العمرة 1200 دينار على الأردني

الأعيان .. إقرار مشاريع عدة قوانين

الزراعة تكشف تطورات الجراد الصحراوي في المملكة

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : سيناريو عيد الفطر قيد الدراسة

الأوقاف : تنفيذ حملة أسبوعية للعناية بالمساجد

النفط يرتفع إلى ذروة ما يزيد عن شهر بفضل الدولار الضعيف

غزة: 21 وفاة و1556 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 20-04-2021 12:35 م

التراجع عن قرار أثار غضب عشاق ألعاب 'بلايستيشن'

2019_2_6_10_36_7_997


الوكيل الاخباري - راجعت شركة "سوني" اليابانية عن قرار سابق، أثار غضب عدد كبير من عشاق ألعاب "بلايستيشن" الشهيرة.

اضافة اعلان

وأوضحت في بيان نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها اتخذت قرارا نهائيا بإغلاق متاجر ألعاب "بلايستيشن 3" و"فيتا" هذا الصيف.

 

وسيتمكن بتلك الطريقة أصحاب منصات ألعاب "بلايستيشن 3" و"فيتا"، من شراء الألعاب من خلال واجهة المتجر الرقمية على وحدات التحكم.


ولكن مع ذلك قررت "سوني" إغلاق متجر "PSP" في الثاني من يوليو/ تموز المقبل، وستمكن فقط من تنزيل الألعاب التي قمت بشرائها مسبقا.


وقالت سوني: "نرى الآن أن العديد منكم متحمس بشكل لا يصدق للقدرة على مواصلة شراء الألعاب الكلاسيكية على بلايستيشن 3 وفيتا في المستقبل المنظور، لذلك يسعدني أننا تمكنا من إيجاد حل لمواصلة العمليات".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20181224_1545676334-723117

تحذير.. تطبيق ضار يمكن أن يخترق هاتفك باسم 'واتسآب'

AFP_97W9BG

فيسبوك تنافس كلوب هاوس بالإعلان عن منتجات صوتية جديدة

1047453451_0_75_1921_1096_705x375_80_0_0_f20e8d7e4e90c3e1455242284c3645a3

حيل ذكية تجعلك تتصفح الإنترنت بطريقة المحترفين

1644064311607502695

الأكبر في تاريخ وسائل التواصل.. الأزمات التقنية تلاحق تويتر

9998759a460620cd1ea2e30e722659b1

تحذير من نقص عالمي محتمل في محركات الأقراص الصلبة

684

وفاة مطور برنامج 'فوتوشوب'

أخبار متعلقة
1644064311607502695

الأكبر في تاريخ وسائل التواصل.. الأزمات التقنية تلاحق تويتر

322808_3_1618748388

واتسآب يقطع الاتصال عن بعض مستخدميه في مايو

whats

تحذير جديد 'سيفاجئ' الملايين من مستخدمي واتس آب!

msft-1024x576

مايكروسوفت تشتري شركة مقابل 16 مليار دولار لتعميق تقنيات الذكاء الاصطناعي

معكاسات-سيدات

غوغل تطرح ميزة تسجيل المكالمات تلقائيا من أرقام مجهولة

5ceb3e3f-1635-4016-8c31-34ccb181cb1a

'مايكروسوفت' تطلق تحديثا لـ'ويندوز' يسمح نقل ملفات بأحجام خيالية