التسوق المباشر عبر فيسبوك

الوكيل الإخباري - تبدأ شركة التواصل الاجتماعي فترة التسوق في العطلات عبر سلسلة جديدة من الأحداث التي تركز على التجارة الإلكترونية والتي تهدف إلى تشجيع استخدام متاجر فيسبوك وإنستغرام، بينما تتطلع أيضًا إلى تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الشركات المملوكة للسود.





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وأطلقت الشركة سلسلة جديدة من أحداث التسوق المباشرة اليومية، على كل من فيسبوك وإنستغرام، التي تعرض أحدث اتجاهات وعروض الهدايا.





وبحسب الشركة: تستضيف بعض أكبر العلامات التجارية مقاطع فيديو مباشرة تتيح لك التسوق في أحدث اتجاهات العطلات وأنت مرتاح في منزلك.

ويعد المشروع امتدادًا لتجربة التسوق المباشر الأولية عبر المنصة، التي تم إطلاقها في شهر مايو، كوسيلة للاستفادة من الاهتمام المتزايد بالتجارة الإلكترونية.



ويمكن لعامل الخوف من فقدان الفرصة بالنسبة للبث المباشر، جنبًا إلى جنب مع العروض المحدودة الوقت، أن يؤدي إلى استجابة شراء أقوى، وتتطلع الشركة إلى تعزيز ذلك من خلال هذا العرض الجديد.



وتعرض إنستغرام أيضًا منتجات شائعة في علامة التبويب Shop. بالإضافة إلى ذلك أطلقت فيسبوك أيضًا برنامج خصومات جديدًا للمتسوقين الذين يشترون من خلال تطبيقاتها.



وقالت الشركة: نقدم هذا الموسم هدايا حصرية للمتاجر التي تكون متاحة عند الشراء عبر فيسبوك أو إنستغرام. قد تجد هدايا مثل خصم 20 في المئة على أول عملية شراء وشحن مجاني عند إتمام عملية شراء مؤهلة مباشرةً عبر تطبيقاتنا.

وأضافت: عند إجراء عملية شراء مؤهلة مباشرةً عبر تطبيقاتنا، يمكنك أيضًا إحالة ما يصل إلى 10 أصدقاء للاستفادة من صفقة حصرية.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية