الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

بيان تحذيري من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

وزير التربية : الوزارة ستنفذ خطة إصلاح شاملة

سلطات الاحتلال تهدم منزلا في قلنسوة بأراضي 48

الملك والملكة يعودان إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة قطر

أمانة عمان لـ الوكيل: 4 مشاريع استراتيجية كبيرة استعدادا للأمطار

الصحة النيابية تناقش أبرز معوقات قطاع المختبرات الطبية

الملك يطلع على غرفة عمليات أمن بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر

مصر.. حريق هائل في قاعة مؤتمرات قبيل افتتاحها - صورة وفيديو

انهيار جديد لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار

صحة جرش لـ الوكيل: فيروس شيغيلا جرثومي

الأربعاء، 13-10-2021 01:24 م

التسوق المباشر عبر فيسبوك

التسويق-عبر-الفيس-بوك-1


الوكيل الإخباري - تبدأ شركة التواصل الاجتماعي فترة التسوق في العطلات عبر سلسلة جديدة من الأحداث التي تركز على التجارة الإلكترونية والتي تهدف إلى تشجيع استخدام متاجر فيسبوك وإنستغرام، بينما تتطلع أيضًا إلى تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الشركات المملوكة للسود.

اضافة اعلان

وأطلقت الشركة سلسلة جديدة من أحداث التسوق المباشرة اليومية، على كل من فيسبوك وإنستغرام، التي تعرض أحدث اتجاهات وعروض الهدايا.

وبحسب الشركة: تستضيف بعض أكبر العلامات التجارية مقاطع فيديو مباشرة تتيح لك التسوق في أحدث اتجاهات العطلات وأنت مرتاح في منزلك.

 

ويعد المشروع امتدادًا لتجربة التسوق المباشر الأولية عبر المنصة، التي تم إطلاقها في شهر مايو، كوسيلة للاستفادة من الاهتمام المتزايد بالتجارة الإلكترونية.


ويمكن لعامل الخوف من فقدان الفرصة بالنسبة للبث المباشر، جنبًا إلى جنب مع العروض المحدودة الوقت، أن يؤدي إلى استجابة شراء أقوى، وتتطلع الشركة إلى تعزيز ذلك من خلال هذا العرض الجديد.


وتعرض إنستغرام أيضًا منتجات شائعة في علامة التبويب Shop. بالإضافة إلى ذلك أطلقت فيسبوك أيضًا برنامج خصومات جديدًا للمتسوقين الذين يشترون من خلال تطبيقاتها.


وقالت الشركة: نقدم هذا الموسم هدايا حصرية للمتاجر التي تكون متاحة عند الشراء عبر فيسبوك أو إنستغرام. قد تجد هدايا مثل خصم 20 في المئة على أول عملية شراء وشحن مجاني عند إتمام عملية شراء مؤهلة مباشرةً عبر تطبيقاتنا.

 

وأضافت: عند إجراء عملية شراء مؤهلة مباشرةً عبر تطبيقاتنا، يمكنك أيضًا إحالة ما يصل إلى 10 أصدقاء للاستفادة من صفقة حصرية.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
inline-save

1Password يتيح لك مشاركة كلمات المرور من خلال رابط

twitter-1-1607076729

تويتر تعاين تحديثات الإعلانات القادمة

--1-57

تأثير اجتماعات Zoom السلبي

1-1417383

تويتر تطلق برنامج Spark لدعم صناع محتوى Spaces

تيك توك

أطباء يحذرون من تحدي تيك توك الجديد بعد وصول المتفاعلين معه إلى أكثر من 8 ملايين

6bcb091f30ac06d9b923e331

واتساب يطرح ميزة جديدة للتسجيلات الصوتية.. ما هي؟

أخبار متعلقة
_120697809_545f9616-b7be-446f-a6bb-24268a8cc241

فيسبوك تعرف أنها تضر بالناس

shutterstock-1066073996

فيسبوك تحظر مطور أداة Unfollow Everything

22-11-1536x768

الغارديان: فيسبوك اقتربت نهايته

FB

فيسبوك سيتيح لمستخدمي انستغرام الانضمام لمحادثات ماسنجر الجماعية

000_9AT32Y

فيسبوك يوقف العمل مؤقتًا على موقع Instagram Kids

gettyimages-1136013704

إنستغرام تسبب المشاكل لشركة فيسبوك