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الأربعاء، 30-06-2021 11:33 ص

التصميم الجديد للمتجر مايكروسوفت

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الوكيل الإخباري - ضمن حدث الإعلان عن نظام التشغيل الجديد ويندوز 11 تحدثت شركة مايكروسوفت عن خططها فيما يتعلق بمتجر التطبيقات.

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تعمل مايكروسوفت على تحديث تصميم المتجر بشكل كامل مع الاستمرار في جعله مكانًا للحصول على التطبيقات والمحتوى الترفيهي والألعاب.

وتمسح للمطورين بتضمين تطبيقات 32 و 64 بت وتطبيقات الويب التقدمية PWA. بالإضافة إلى ذلك تخطط مايكروسوفت لجلب تطبيقاتها الشهيرة، مثل أوفيس وغيرها من التطبيقات الأخرى إلى المتجر.

وبالنسبة للمطورين، يكون التغيير الأكبر والأكثر بروزًا هو نموذج مشاركة الإيرادات. ويستمر المطورون الذين يستخدمون منصة التجارة الخاصة بشركة مايكروسوفت في تلقي 85 في المئة من الإيرادات.


بينما تحصل مايكروسوفت على النسبة المتبقية وهي 15 في المئة. وتقسم إيرادات ألعاب الحاسب بنسبة 88 في المئة للمطور و 12 في المئة للشركة اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس القادم.

 

ويتم السماح لمطوري التطبيقات الأخرى غير الألعاب الذين يستخدمون منصات تجارية تابعة لجهات خارجية داخل تطبيقاتهم بالاحتفاظ بنسبة 100 في المئة من الإيرادات.


ويمكن للمطورين الآن استضافة تطبيقاتهم وتحديثاتهم عبر شبكات توصيل المحتوى الخاصة بهم.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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