الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

افتتاح المعرض التشكيلي الثالث للهواة

المالية: رقابة رقمية على مصانع الدخان في المملكة

بدء اعمال التنقيب عن الذهب والنحاس جنوب الأردن

لبنان يسجل أول إصابة بجدري القرود

نقابة الألبسة تحذر من الشراء عبر مواقع إلكترونية أجنبية

نقابة الأطباء بصدد مراجعة لائحة الأجور الطبية

الهاشمية تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الصيفي

الخصاونة يوافق على شراء سيارة جديدة لامين عام وزارة الاستثمار - وثيقة

وسط توقعات الركود .. ما أسباب صعود أسعار النفط ؟

الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022

الإثنين، 20-06-2022 11:27 ص

التعرف على حالة المرور دون فتح Google Map

czo1ODoiaHR0cHM6Ly9pbWcuYXJhYnN0b2RheS5uZXQvMjAyMS8wOC9leGxhcmdlL2tpYS1zZXJhdG8yLmpwZyI7


الوكيل الإخباري - تعتزم شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأمريكية غوغل إضافة خاصية جديدة إلى تطبيق الخرائط الرقمية غوغل مابس، حتى تستطيع إرسال التنبوءات بالحالة المرورية في المنطقة المحيطة بالمستخدم إلى الشاشة الرئيسية لهاتف المستخدم، بحيث يستطيع التعرف على حالة المرور دون أن يحتاج إلى فتح تطبيق غوغل مابس.


وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تنبوءات الحالة المرورية اللحظية متاحة بالفعل على تطبيق الخرائط ويز المملوك أيضاً لشركة غوغل إلى جانب تطبيق غوغل مابس نفسه.


مميزات الخاصية الجديدة
وسترسل الخاصية الجديدة بيانات الحالة المرورية بطريقة عملية إلى الشاشة الرئيسية لهاتف المستخدم اعتماداً على المعلومات الخاصة بمكان وجود المستخدم.


وتقول غوغل إن المستخدمين سيعرفون حالة المرور بمجرد نظرة سريعة على شاشة الهاتف الذكي. كما تروّج الشركة لإمكانية استخدام أداة التكبير والتصغير مع الخاصية، متجاهلة أن استخدام أداة التصغير والتكبير يحتاج إلى تشغيل تطبيق غوغل مابس.


كذلك تطور غوغل خصائص أخرى منها خاصية "كيب" أو "أحتفظ" التي تتيح للمستخدمين تصفح قائمة المهام المجدولة لديهم، وخاصية ترجمة تقوم بترجمة العبارات المفضلة لديهم.

اضافة اعلان

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6211a3ba058b4b858c4623c7e358f5b804ac2e54

منصة سبوتيفاي تشكل مجلسا استشاريا للتعامل مع المحتوى الضار والمضلل

youtubi_650490137

عدد مستخدمي يوتيوب شورتس بلغ 1.5 مليار معادلاً مستوى تيك توك

1125763-1

إي باي لايف منصة تسوق جديدة عبر الإنترنت

Qualcomm-5

محكمة أوروبية تلغي غرامة قيمتها مليار يورو تم فرضها ضد شركة كوالكوم

كل-ما-تريد-معرفته-عن-قصة-نجاح-شركة-أمازون

العمالة المتاحة في أمازون قد تنفذ بحلول عام 2024

main_image62a72c4e25bb2

مايكروسوفت أنهت دعم إنترنت إكسبلورار