التغييرات في نظام ويندوز 11

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة مايكروسوفت في وقت سابق الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل ويندوز 11 لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر.

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تغييرات قد تنال إعجابك في ويندوز 11 :

1- الواجهة المعاد تصميمها

بالرغم من أن مايكروسوفت لم تنتهي من تطوير النظام بالكامل. ولكن المراجعات الحالية أشادت كثيرًا بواجهة المستخدم التي تم إصلاحها وتحسينها وتعديلها بشكل شبه كامل مثل إعادة تصميم الزوايا الدائرية التي تحظى بشعبية كبيرة والقوائم الأكثر اتساقًا التي تمتد عبر عدة أجزاء من نظام التشغيل.



2- متجر مايكروسوفت الجديد

يتمتع متجر مايكروسوفت المعاد تصميمه بمظهر متجدد ويبدو بحسب المراجعات أنه يعمل بشكل أفضل من السابق.

وقد أظهرت مايكروسوفت التزامًا جديدًا تجاه متجرها في إصدار نظام التشغيل الجديد، وذلك من خلال دعم تطبيقات أندرويد، الذي يعتبر التغيير الأبرز الذي وجد ترحيب كبير.

3- سطح المكتب الافتراضي في ويندوز 11

إذا كنت مستخدمًا تهتم بشكل خاص بتحسين طرق إنتاجيتك. فإن مايكروسوفت قد جلبت لك ميزة تسمى سطح المكتب الافتراضي حيث يسمح نظام التشغيل بإنشاء أسطح مكتب افتراضية منفصلة لكل جزء من استخدامك وتخصيصها بخلفيات مختلفة.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية















