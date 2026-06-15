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التقنية التي فشلت سابقاً تعود بشكل مختلف

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تعبيرية
 
الإثنين، 15-06-2026 03:55 م

الوكيل الإخباري-   مع توسع أنماط العمل المرنة وزيادة الاعتماد على إنجاز المهام أثناء التنقل، تسعى شركات الهواتف الذكية إلى تقديم الأجهزة القابلة للطي كخيار يجمع بين سهولة الحمل ومساحة العمل الأكبر.

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وتواجه الهواتف التقليدية قيوداً تتعلق بحجم الشاشة وإدارة المهام المتعددة، خاصة عند مراجعة المستندات الطويلة أو استخدام عدة تطبيقات في وقت واحد.


وفي هذا الإطار، طرحت HONOR هاتف Magic V6 بوزن 219 غراماً وسُمك 8.75 ملم عند الطي، مع شاشة داخلية قياس 7.95 بوصة تتيح مساحة أكبر للعمل وتعدد المهام.


ويتميز الهاتف بدعم تشغيل تطبيقين جنباً إلى جنب، إلى جانب مفصل متين وشاشة مقاومة للخدش، فضلاً عن دعمه معياري IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار.


كما يضم بطارية بسعة 6660 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقدرة 80 واط ولاسلكي بقدرة 66 واط، إضافة إلى معالج Snapdragon 8 Elite ودعم التكامل مع أجهزة وأنظمة مختلفة عبر HONOR Connect.


ويعكس الهاتف توجهاً متزايداً في سوق الهواتف الذكية نحو تعزيز الإنتاجية، مع استمرار التساؤلات حول قدرة الأجهزة القابلة للطي على التحول إلى أدوات عمل رئيسية في الحياة اليومية.

 
 


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