الجهود الطويلة المدى لتوطين مايكروسوفت في الصين

الوكيل الإخباري - عندما بدأت شبكة لينكيدإن المملوكة لشركة مايكروسوفت في عام 2019 بطلب أرقام هواتف المستخدمين الصينيين، كان من الواضح أن الشبكة الاجتماعية المهنية يجب أن تتبع مجموعة مختلفة من القواعد في الدولة.





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ولكن الشبكة أدركت أن إنشاء نظام التحقق من الاسم الحقيقي المطلوب من قبل السلطات الصينية لم يكن كافيًا. وواجهت مهمة متزايدة تتمثل في موازنة طلب الرقابة والتمسك بقيمتها الغربية التي تمجد حرية التعبير.





وكان الحل هو الانسحاب. وأعلنت مايكروسوفت في شهر أكتوبر الماضي أنها تنهي النسخة الصينية من لينكدإن والمتطلبات الإضافية مثل التحقق من رقم الهاتف.



وفي 13 ديسمبر، قدمت الشركة بديلاً لمنصة لينكيدإن يسمى InCareer في متجر التطبيقات الصيني ومتاجر أندرويد التابعة لجهات خارجية.



ومع التركيز على الوظائف، يحمل التطبيق الجديد واجهة لينكيدإن. ولكن يفتقر إلى الخلاصة الاجتماعية وخيار نشر المحتوى، الأمر الذي قد يتطلب جهود مراقبة المحتوى من قبل فريق مايكروسوفت في الصين.



ولا تزال InCareer تحتفظ بميزة المراسلة. وفي تدوينة، أوضحت لينكيدإن تحركها قائلة: بينما وجدنا نجاحًا في مساعدة الأعضاء الصينيين في العثور على وظائف وفرص اقتصادية، لم نعثر على نفس المستوى من النجاح في الجوانب الاجتماعية للمشاركة والبقاء على اطلاع. نحن نواجه أيضًا بيئة تشغيل أكثر تحديًا بشكل كبير ومتطلبات امتثال أكبر في الصين.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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