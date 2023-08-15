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الثلاثاء، 15-08-2023 04:57 م

الجيل المقبل من «آيفون» يعمل بشريحة فائقة

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الوكيل الإخباري- تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل لتزويد الجيل القادم من هاتفها الذكي آيفون معالجاً يتفوق بشدة على كل الهواتف المنافسة بفضل الاتفاق التفضيلي الذي وقعته مع شركة صناعة الرقائق الإلكترونية التايوانية تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كوربورشن (تي. إس. إم. سي).

وبحسب تقرير نشره موقع ذا إنفورميشن المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، يتيح الاتفاق للشركة الأمريكية الحصول على أحدث وأسرع الرقائق التي تنتجها الشركة التايوانية قبل أي من منافسيها بعام كامل.

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ويعني هذا أن الهاتف القادم آيفون 15 والمتوقع طرحه الشهر المقبل يمكن أن يحتوي على شريحة أقوى من شرائح أي هواتف تنتجها الشركات المنافسة مثل سامسونج أو جوجل أو هواوي. ويمكن أن ينطبق الأمر نفسه على أي حاسوب شخصي أو حاسوب لوحي جديد يمكن أن تطرحه أبل في العام المقبل.


وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن شروط ولا تفصيلات اتفاق آبل وتي. إس. إم. سي، فإنه يجعل الشركة التايوانية المورد الوحيد للرقائق لشركة آبل، كما أنه بسبب طلبيات آبل المسبقة والضخمة والحصرية التي تقدمها للشركة التايوانية، فإنها تتحمل فاتورة ظهور أي عيوب في الرقائق الجديدة التي تكون آبل أول شركة تستخدمها.


وتأتي هذه الأنباء بعد سنوات من قطع آبل خطوات واسعة نحو الأداء المتميز لمنتجاتها، باستخدام المعالج إم1 الموفر للطاقة في سنة 2020، وهو ما ساعدها على الاستغناء عن التعامل مع شركة صناعة الرقائق الأمريكية إنتل في هذا القطاع الأساسي.


وسمح تحول آبل من استخدام رقائق إنتل في أجهزة الحاسوب ماك إلى استخدام الرقائق التي تطورها داخلياً بالاستفادة من أساس تقني مشترك في أجهزتها، سواء هواتف آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد أو الحاسوب الشخصي ماك، مع أداء أسرع لهذه الأجهزة التي تستخدم تطبيقات معقدة.

 

البيان

 




 

 


 

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