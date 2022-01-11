الحكومة الألمانية تهدد تلغرام بغرامات ضخمة

الوكيل الإخباري - هدد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، الشركة المشغلة لتطبيق "تلغرام" بغرامات تقدر بملايين اليورو لخرق القوانين الوطنية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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خبر بوشمان صحيفة "بيلد أم زونتاغ" أن التطبيق الذي تتخذ شركته من الإمارات مقرا لها، يجب أن يكون لديه مسؤول اتصال في ألمانيا، وطريقة للإبلاغ عن ما تعتبره ألمانيا محتوى غير قانوني من أجل إزالته.



وقال إنه إذا فشلت "تلغرام" في الاستجابة، فإن الخطوة التالية ستكون إشعارا عاما. ثم يمكن فرض غرامات، مضيفا أن القوانين الألمانية تسمح بفرض غرامات تصل إلى ملايين.

ووعد بوشمان باتخاذ موقف متشدد بشأن التهديدات الموجهة للشرطة والمسؤولين الصحيين عبر الإنترنت، بما في ذلك على "تلغرام"، بعد أن أدت القواعد الوبائية الصارمة إلى احتجاجات، واحتشد أكثر من 13 ألف شخص في أنحاء ألمانيا يوم السبت.





سبوتنيك