الحواسيب غير المدعومة تحصل على ويندوز 11

الوكيل الإخباري - طرحت شركة مايكروسوفت الإصدار الأخير من التحديث الكبير القادم 22H2 لنظام التشغيل ويندوز 11 لمختبري قناة معاينة الإصدار، مما يمثل خطوة أخرى نحو التوفر العام لنظام التشغيل Windows 11 22H2 الذي من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

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ولكن وصل هذا الإصدار إلى بعض أجهزة الحاسب غير المدعومة رسميًا بسبب خطأ. ويبدو من التقارير أن المستخدمين الذين يستخدمون أجهزة غير مدعومة يعرض عليهم الترقية أيضًا، حتى أولئك الذين يستخدمون نظام التشغيل ويندوز 10.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك أيضًا قناة معاينة الإصدار لنظام التشغيل ويندوز 10 التي تتلقى التحديثات التراكمية قبل الإصدار العام لنظام التشغيل ويندوز 10.

ولكن الأجهزة المدعومة ترى إعلان يقول: الإصدار 22H2 من ويندوز 11 جاهز.

وتكمن المشكلة هنا في أنه يتم تقديمه على ما يبدو عبر أجهزة غير مدعومة أيضًا. وسارع المستخدمون إلى اكتشاف الخطأ، حيث تمكن مئات من مستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر من ترقية أجهزتهم التي تعمل بنظام ويندوز 10 عبر وحدات المعالجة المركزية القديمة.



ولدى مايكروسوفت حدًا أدنى صارم من متطلبات العتاد لنظام التشغيل ويندوز 11، تاركة ملايين أجهزة الحاسب وراءها. ونتيجة لذلك فإن الخطأ قد يسلط الضوء مرة أخرى على سياسة الترقية المثيرة للجدل للشركة.



ويتطلب ويندوز 11 رسميًا وحدات المعالجة المركزية إنتل من الجيل الثامن Coffee Lake أو AMD Zen 2 وما فوق، مع استثناءات قليلة جدًا.

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