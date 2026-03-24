الخبراء يحذرون من استخدام شواحن غير متوافقة لشحن الحواسيب المحمولة

تُعد تقنية USB-PD العامل الأساسي في نجاح هذه العملية، حيث تسمح بتغيير الجهد والتيار بشكل ديناميكي حسب حاجة الجهاز. فإذا كان الشاحن قويًا بما يكفي، يمكنه شحن اللابتوب، لكن غالبًا بسرعة أقل من الشاحن ا
الثلاثاء، 24-03-2026 12:46 م

الوكيل الإخباري-   مع الانتشار الواسع لتقنية USB-C في الأجهزة الحديثة، بدأ المستخدمون يتساءلون عمّا إذا كان بالإمكان استخدام شاحن الهاتف لشحن اللابتوب.

ويأتي هذا التساؤل في ظل اتجاه العديد من الشركات إلى توحيد معايير الشحن، خاصة مع دعم تقنية Power Delivery.

تشير التقارير التقنية إلى أن شحن اللابتوب باستخدام شاحن الهاتف ممكن في بعض الحالات، خاصة إذا كان كلا الجهازين يدعمان معيار USB-C مع تقنية USB-PD المعروفة بـ Power Delivery.

في هذه الحالة، يتم تنسيق ذكي بين الجهاز والشاحن لتحديد كمية الطاقة المناسبة، ما يسمح بعملية شحن آمنة.

لكن هذا لا يعني أن التجربة ستكون مثالية دائمًا، إذ يعتمد الأمر بشكل كبير على قدرة الشاحن الكهربائية ومدى توافق الأجهزة.

 

تُعد تقنية USB-PD العامل الأساسي في نجاح هذه العملية، حيث تسمح بتغيير الجهد والتيار بشكل ديناميكي حسب حاجة الجهاز.

فإذا كان الشاحن قويًا بما يكفي، يمكنه شحن اللابتوب، لكن غالبًا بسرعة أقل من الشاحن الأصلي.

 
 


