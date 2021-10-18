الخرسانة الشفافة.. اختراع جديد يقلب الموازين في عالم البناء

الوكيل الإخباري- نجح باحثان من جامعة "بوليتكنيكا دي فالنسيا" بإسبانيا، في تصميم وتسجيل براءة اختراع نوع جديد من الخرسانة الشفافة، الذي يَعِد بثورة في قطاع البناء والتشييد، نظرا لأن الخرسانة الشفافة الجديدة تتميز بتكلفة أقل بـ 80 بالمئة من تكلفة نظيرتها التقليدية، وكذلك يمكن إنتاجها بمعدلات سريعة جدا.



وأطلق الباحثان خوزيه ألبيول وميغيل لوبيز اسم "هترانس" على ابتكارهم الجديد، إذ تتيح الخرسانة الشفافة الجديدة تصميمات مطبوعة ثلاثية الأبعاد، يتم دمجها بداخل الخرسانة، وبالتالي إنشاء واجهات وأرصفة وغيرها من أعمال الإنشاءات.



والخرسانة الشفافة هي مواد بناء تتميز بخصائص انتقال الضوء، بسبب العناصر البصرية الضوئية المدمجة داخلها، وهي الألياف الضوئية في العادة.

وعن طريقها يتم مرور الضوء عبر كتلة الخرسانة من طرف إلى آخر، وينتج عن هذه العملية ضوء معين على السطح.

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المصدر:sky news