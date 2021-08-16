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الإثنين، 16-08-2021 03:39 م

الخلاف بين آبل وفيسبوك

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الوكيل الإخباري - اجتمع كلًا من مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة فيسبوك وتيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل في شهر يوليو من عام 2019. وكان الهدف من هذا اللقاء هو تحسين العلاقات فيما بينهم.

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وهذا الاجتماع تم خلال فعاليات أحد المؤتمرات والذي يتقابلان خلاله من وقت لآخر لكن خلال هذه الفترة كان زوكربيرج يعاني من توابع مشكلة تسريب البيانات والمعروفة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا. وذلك حيث تسربت بيانات 50 مليون مستخدم للمنصة وتم استخدام هذه البيانات للتأثير على الناخبين الأمريكيين.


وأثناء اجتماعهم، سأل زوكربيرج مدير شركة آبل التنفيذي عمّا كان سيفعل لو كان مكانه. وهنا أجاب بأن فيسبوك يجب أن تحذف بيانات المستخدمين التي تم جمعها بدون إذنهم أو عبر تتبعهم خارج تطبيقاتها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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