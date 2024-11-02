 
السبت 2024-11-02 03:10 م
 

الذكاء الاصطناعي سيضاعف استهلاك الكهرباء في أوروبا

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 02-11-2024 01:32 م

الوكيل الإخباري-   من المتوقع أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في أوروبا للطاقة بشكل كبير بحلول عام 2030، بسبب تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع التحول الرقمي الأخرى.

اضافة اعلان


وكشفت توقعات لشركة الاستشارات "ماكينزي" أنه من المحتمل أن تتضاعف الحاجة إلى الكهرباء ثلاث مرات تقريباً، لتصل إلى أكثر من 150 تيراواط/ساعة حتى عام 2030.


وقال دييجو هيرنانديز دياز، الشريك في شركة "ماكينزي آند كومباني": "هذا يعادل نحو 5% من إجمالي استهلاك الكهرباء في أوروبا"، لافتاً إلى أن نسبة استهلاك المراكز حالياً تبلغ 2% فقط.


وأشارت دراسة الشركة إلى أن زيادة الطلب على الكهرباء، بسبب الذكاء الاصطناعي، قد تسهم في تسريع وتيرة التغير المناخي، إذا لم يتم تلبية هذا الطلب المتزايد عن طريق مصادر طاقة متجددة.


وذكرت الدراسة أن جزءاً كبيراً من الكهرباء المستخدمة في مراكز البيانات لا يزال يأتي في الوقت الحالي من مصادر تعمل بالوقود الأحفوري.


وأعرب خبير الطاقة دياز عن اعتقاده بأن الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة ينطوي على تحديات كبيرة، وقال إن مصادر الكهرباء الموثوقة غير متاحة سوى على نطاق محدود.


كما نوه دياز أيضاً إلى النقص في توافر الكوادر الفنية المتخصصة.


ووفقاً للدراسة، فإن تلبية الطلب الإضافي على الكهرباء الخضراء تتطلب ضخ استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

البحر الميت

أخبار محلية إطلاق نار على كهرباء طريق البحر الميت يعطل الإنارة

قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء مداهمة في شمال الضفة الغربية المحتلة

فلسطين حماس تحذر من خطورة مخططات إسرائيل لتهجير فلسطينيي الضفة

م

عربي ودولي مدفيديف يوجه رسالة جديدة بشأن استخدام روسيا للسلاح النووي

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تعرف على تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

ت

عربي ودولي ترامب يشكك في مقدرة هاريس على التعامل مع روسيا والصين

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس تحذير من الارصاد بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القادمة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة

ا

اقتصاد محلي بحث تطوير الشراكة الصناعية والتجارية بين الأردن ومصر



 


الأكثر مشاهدة