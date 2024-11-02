الذكاء الاصطناعي سيضاعف استهلاك الكهرباء في أوروبا

الوكيل الإخباري- من المتوقع أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في أوروبا للطاقة بشكل كبير بحلول عام 2030، بسبب تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع التحول الرقمي الأخرى.

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وكشفت توقعات لشركة الاستشارات "ماكينزي" أنه من المحتمل أن تتضاعف الحاجة إلى الكهرباء ثلاث مرات تقريباً، لتصل إلى أكثر من 150 تيراواط/ساعة حتى عام 2030.



وقال دييجو هيرنانديز دياز، الشريك في شركة "ماكينزي آند كومباني": "هذا يعادل نحو 5% من إجمالي استهلاك الكهرباء في أوروبا"، لافتاً إلى أن نسبة استهلاك المراكز حالياً تبلغ 2% فقط.



وأشارت دراسة الشركة إلى أن زيادة الطلب على الكهرباء، بسبب الذكاء الاصطناعي، قد تسهم في تسريع وتيرة التغير المناخي، إذا لم يتم تلبية هذا الطلب المتزايد عن طريق مصادر طاقة متجددة.



وذكرت الدراسة أن جزءاً كبيراً من الكهرباء المستخدمة في مراكز البيانات لا يزال يأتي في الوقت الحالي من مصادر تعمل بالوقود الأحفوري.



وأعرب خبير الطاقة دياز عن اعتقاده بأن الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة ينطوي على تحديات كبيرة، وقال إن مصادر الكهرباء الموثوقة غير متاحة سوى على نطاق محدود.



كما نوه دياز أيضاً إلى النقص في توافر الكوادر الفنية المتخصصة.



ووفقاً للدراسة، فإن تلبية الطلب الإضافي على الكهرباء الخضراء تتطلب ضخ استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة.