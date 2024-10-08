الذكاء الاصطناعي ميزة جديدة في "صور غوغل"

وتشمل المزايا الجديدة على أجهزة أندرويد أداة قطع محدثة وزر تحسين تلقائي جديد، وأداة سرعة جديدة، كما انتقلت الأدوات المفضلة الآن إلى المقدمة.
وتتيح إعدادات الفيديو المسبقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفرة على نظامي التشغيل غوغل أندرويد وأبل "آي أو إس" إمكانية قص الفيديو تلقائيًا، وتعديل الإضاءة والسرعة بنقرة واحدة فقط، بالإضافة إلى التأثيرات المتقدمة مثل تتبع الحركة الديناميكي أو تحويل مقاطع الفيديو بالكامل أو أجزاء منها إلى مقاطع فيديو ذات حركة بطيئة.
وتوجد أدوات تحرير الفيديو المذكورة أعلاه في علامة تبويب جديدة تسمى "الإعدادات المسبقة"، والتي تقع أسفل الجدول الزمني للفيديو.
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