الخميس 2025-07-10 03:54 م
 

الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة جديدة مع "Grok 4"

"Grok 4"
"Grok 4"
 
الخميس، 10-07-2025 02:06 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "xAI"، التي أسسها إيلون ماسك، عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "Grok 4"، الذي يُتوقع أن ينافس أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة حالياً.اضافة اعلان


وأشار ماسك في صفحاته على منصة "X" إلى أن "Grok 4 يُعد أول تجربة يُمكن فيها للذكاء الاصطناعي حل مشاكل هندسية معقدة في العالم الواقعي، والتي لا يمكن إيجاد إجابات لها على الإنترنت أو في الكتب".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن Grok 4 صُمّم ليكون قادراً على كتابة الرموز البرمجية لمساعدة المبرمجين، كما يمكنه معالجة البيانات التي تشمل الصور، والمقاطع المكتوبة، والمقاطع الصوتية.

وتأتي النسخة الصوتية Grok 4 Voice بصوت أكثر واقعية وانسيابية، مع تقليل واضح للمقاطعات أثناء التفاعل، كما يُعزز النموذج استخدام ميزة DeepSearch، التي تتيح له جلب بيانات مباشرة من الإنترنت أثناء المحادثة، وخصوصاً من منصة "X"، ما يسمح له بتقديم إجابات محدثة دون الحاجة لفتح تبويب منفصل أو متصفح خارجي.
 
 
gnews

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