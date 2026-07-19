الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الهواتف.. ما السبب؟

وبحسب موقع "TechCrunch"، تشهد الهند، إحدى أكبر أسواق الهواتف الذكية، تباطؤًا في المبيعات بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، بعد أن ركزت شركات تصنيع الرقائق على إنتاج شرائح الذاكرة المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على حساب الرقائق المستخدمة في الهواتف.
ويتوقع محللون استمرار الضغوط على أسعار الهواتف خلال الأشهر المقبلة، مع تواصل الطلب المرتفع على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
-
أخبار متعلقة
-
بعد سنوات طويلة.. مفاجأة آبل الجديدة Siri لم يعد كما كان
-
هل يضر شحن الهاتف طوال الليل بالبطارية؟
-
عطل مفاجئ يضرب فيسبوك
-
Google Vids تضيف ميزة إنشاء نسخة رقمية من المستخدم بالصوت والصورة
-
أسوس تطلق قاعدة USB-C جديدة بـ11 منفذاً ودعم شحن 100 واط
-
تحديث جديد يغيّر طريقة تحميل التطبيقات على هواتف أندرويد
-
الذكاء الاصطناعي يساعد مايكروسوفت في تعزيز أمن أنظمتها
-
لماذا تمتلك بعض أجهزة اللابتوب مدخلين USB-C للشحن؟