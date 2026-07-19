الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الهواتف.. ما السبب؟

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الوكيل الإخباري- بدأت طفرة الذكاء الاصطناعي تؤثر في سوق الهواتف الذكية، بعدما أدى الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة وزيادة أسعارها في عدد من الأسواق. اضافة اعلان





وبحسب موقع "TechCrunch"، تشهد الهند، إحدى أكبر أسواق الهواتف الذكية، تباطؤًا في المبيعات بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، بعد أن ركزت شركات تصنيع الرقائق على إنتاج شرائح الذاكرة المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على حساب الرقائق المستخدمة في الهواتف.



ويتوقع محللون استمرار الضغوط على أسعار الهواتف خلال الأشهر المقبلة، مع تواصل الطلب المرتفع على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.









