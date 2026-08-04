الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الهواتف والحواسيب

الوكيل الإخباري- تشهد صناعة الإلكترونيات ضغوطاً متزايدة بسبب الطلب الكبير على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة.

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وأوضح خبراء أن الشركات باتت تخصص جزءاً كبيراً من إنتاجها لرقائق الذاكرة عالية الأداء (HBM) المخصصة لخوادم الذكاء الاصطناعي، ما تسبب في نقص إمدادات الرقائق المخصصة للأجهزة الاستهلاكية وارتفاع أسعارها.