الثلاثاء 2026-08-04 01:26 م

الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الهواتف والحواسيب

ثق
تعبيرية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 08:28 ص

الوكيل الإخباري-   تشهد صناعة الإلكترونيات ضغوطاً متزايدة بسبب الطلب الكبير على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة.

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وأوضح خبراء أن الشركات باتت تخصص جزءاً كبيراً من إنتاجها لرقائق الذاكرة عالية الأداء (HBM) المخصصة لخوادم الذكاء الاصطناعي، ما تسبب في نقص إمدادات الرقائق المخصصة للأجهزة الاستهلاكية وارتفاع أسعارها.


وحذرت شركات، من بينها سامسونغ، من استمرار نقص رقائق الذاكرة حتى عامي 2027 و2028، ما قد يبقي أسعار الأجهزة الإلكترونية مرتفعة ويؤثر في قطاعات أخرى، مثل السيارات الذكية.

 
 


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