الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الهواتف والحواسيب

وأوضح خبراء أن الشركات باتت تخصص جزءاً كبيراً من إنتاجها لرقائق الذاكرة عالية الأداء (HBM) المخصصة لخوادم الذكاء الاصطناعي، ما تسبب في نقص إمدادات الرقائق المخصصة للأجهزة الاستهلاكية وارتفاع أسعارها.
وحذرت شركات، من بينها سامسونغ، من استمرار نقص رقائق الذاكرة حتى عامي 2027 و2028، ما قد يبقي أسعار الأجهزة الإلكترونية مرتفعة ويؤثر في قطاعات أخرى، مثل السيارات الذكية.
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