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الذكاء الاصطناعي يزوّر مواقع الأخبار لخداع المستثمرين

سشي
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 01:46 م
الوكيل الإخباري-   حذّر خبراء الأمن السيبراني من تزايد استخدام مواقع إخبارية مزيفة تحاكي تصميم مؤسسات إعلامية معروفة، بهدف خداع المستخدمين ودفعهم للاستثمار في منصات وهمية للعملات الرقمية أو التداول المالي.اضافة اعلان


وتعتمد هذه الحملات على نشر تقارير ملفقة تبدو حقيقية، قبل توجيه الضحايا إلى مواقع مزيفة تطلب بياناتهم الشخصية، ثم يتواصل المحتالون معهم لإقناعهم بتحويل أموال إلى استثمارات وهمية.

وأشار الخبراء إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي جعلت هذه المواقع أكثر احترافية، ما يصعّب اكتشافها، داعين إلى التحقق من عنوان الموقع الإلكتروني، وتجنب النقر على روابط الاستثمار المنتشرة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الوثوق بأي جهة تعد بأرباح مضمونة.
 
 


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