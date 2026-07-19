الذكاء الاصطناعي يساعد مايكروسوفت في تعزيز أمن أنظمتها

09:06 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مايكروسوفت نجاحها في إصلاح عدد قياسي من الثغرات الأمنية ضمن أحدث تحديثاتها، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي ساعد بشكل كبير في تسريع اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها ومعالجتها. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في تحسين سرعة الاستجابة للتهديدات وتقليل الوقت اللازم لإطلاق التحديثات الأمنية، في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية عالمياً.



ويرى مختصون أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في تعزيز أمن البرمجيات واكتشاف الثغرات قبل استغلالها.





