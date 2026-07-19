الذكاء الاصطناعي يساعد مايكروسوفت في تعزيز أمن أنظمتها

وأوضحت الشركة أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في تحسين سرعة الاستجابة للتهديدات وتقليل الوقت اللازم لإطلاق التحديثات الأمنية، في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية عالمياً.
ويرى مختصون أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في تعزيز أمن البرمجيات واكتشاف الثغرات قبل استغلالها.
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