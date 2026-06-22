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الذكاء الاصطناعي يعيد الأميركيين إلى المهن اليدوية

ثصق
تعبيرية
 
الإثنين، 22-06-2026 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   تشهد مهنة صناعة الساعات في الولايات المتحدة إقبالًا متزايدًا من أشخاص تركوا وظائفهم في مجالات التكنولوجيا والتسويق والتصميم، بحثًا عن أعمال يعتقدون أنها أقل عرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي.

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ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز"، أصبح مركز رولكس لتدريب صانعي الساعات في مدينة دالاس من أكثر برامج التدريب المهني تنافسية، إذ تقدم 626 شخصًا للحصول على 27 مقعدًا فقط هذا العام.


ويستمر البرنامج 18 شهرًا، ويتعلم خلاله المتدربون مهارات صيانة وإصلاح الساعات الميكانيكية، قبل الخضوع لاختبار نهائي في جنيف. ويواجه خريجو البرنامج طلبًا مرتفعًا في سوق العمل، إذ بلغ متوسط الرواتب نحو 96 ألف دولار سنويًا، فيما تجاوزت بعض العروض 100 ألف دولار.


ويعزو كثير من المتدربين قرارهم إلى مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على وظائفهم السابقة، معتبرين أن المهن اليدوية المتخصصة ما زالت تعتمد على الخبرة البشرية والدقة التي يصعب استبدالها بالتقنيات الحديثة.

 
 


gnews

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