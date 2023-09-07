الذكاء الاصطناعي يقتحم Zoom بميزات جديدة

الوكيل الإخباري- كشفت منصة Zoom أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة AI Companion وأشارت إلى أن هذه الأداة هي نسخة محدثة عن أداة Zoom IQ التي كانت توفرها سابقاً.



وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي في AI Companion سيكون بإمكان مستخدمي Zoom تجميع ملخصات لمناقشات الدردشة وإنشاء ردود على الأسئلة الواردة، كما تتيح الأداة الجديدة الاستعداد بسرعة لاجتماعات العمل عبر تقنية الفيديو والحصول على ملخصات للاجتماعات السابقة والعثور على المستندات ذات الصلة بموضوع الاجتماع.



يعتمد AI Companion على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Zoom، جنباً إلى جنب مع تقنيات Meta/ Llama 2، إضافة إلى الشبكات العصبية من OpenAI وAnthropic، ويساعد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة في توليد فرص أفضل للتعامل مع البيانات بسرعة ودقة.

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عكاظ