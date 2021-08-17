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الثلاثاء، 17-08-2021 02:10 م

السعودية تطلق تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بسبب متصفح إنترنت شهير

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الوكيل الاخباري - أطلق مركز سعودي مختص بالأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس/آب، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة، بسبب واحد من أشهر متصفحات الإنترنت.

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وأوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني، أنه يحذر من ثغرات عالية الخطورة في متصفح "غوغل كروم" الشهير، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

ولفت المركز إلى أن شركة "غوغل" الأمريكية، أصدرت تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات الخطيرة في متصفحه الشهير "كروم"، في إصدار سطح المكتب على الأجهزة العاملة بأنظمة التشغيل و"ويندوز" و"ماك" و"لينوكس".


وذكر أن تلك الثغرات في "غوغل كروم" يمكنها أن تمثل تهديدا يمكن المهاجم أو الهاكر، من استغلالها لزراعة برمجيات خبيثة على الأجهزة المستهدفة.


وأوصى المركز بضرورة تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية، والمتمثلة في تحديث المتصفح إلى أحدث النسخ التي أطلقتها "غوغل"، من عن طريق روابط التحديث الرسمية التي تطلقها الشركة الأمريكية.


وأفاد بأن المتصفح يدعم تقنيات التحديث التلقائي، لآخر النسخ المتوفرة من "غوغل كروم".


ونشر المركز طريقة تحميل تحديث "غوغل كروم"، والتي جاءت عن طريق اتباع الخطوات التالية:


·     افتح متصفح "غوغل كروم"
·     اذهب إلى أعلى يسار الشاشة
·     انقر على المزيد
·     اضغط على خيار المساعدة
·     اذهب إلى أيقونة معلومات حول "غوغل كروم"
·     ابحث عن التحديثات ليقوم "غوغل كروم" بتنزيل التحديثات تلقائيا
·     انقر على زر إعادة تشغيل المتصفح.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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