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الإثنين، 07-11-2022 03:05 م

السعودية تُعلن اطلاق اول شركة لصناعة السيارات الكهربائية

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الوكيل الإخباري-أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إطلاق شركة "سير"، كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، ومن المخطط أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع في عام 2025.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن "إطلاق شركة (سير) لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة العربية السعودية فحسب، بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

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وأضاف أن ذلك "من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية في البلاد، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقًا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030".


وأفاد بيان نقلته "واس" بأنه من المتوقع أن تجذب "سير" استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال (149.5 مليون دولار) لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.

وأضاف البيان أن الشركة "ستقوم بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي".


وأوضح البيان أن الشركة "تعد مشروعًا مشتركًا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة Foxconn، حيث ستحصل سير على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة BMW لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة Foxconn النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة العربية السعودية".

 

 

سي ان ان

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