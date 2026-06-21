السيارات تدخل عصر الذكاء الاصطناعي وتودّع ربط الهاتف

الوكيل الإخباري- كشف تقرير لموقع "إنغادجيت" أن عدداً متزايداً من شركات السيارات يتجه لتقليص أو إلغاء دعم "أندرويد أوتو" في طرازات 2026، مع تحول الصناعة نحو أنظمة تشغيل داخلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاشتراكات الرقمية والتحكم بالبيانات.

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وبحسب التقرير، بدأ النموذج التقليدي القائم على ربط الهواتف عبر "أندرويد أوتو" و"آبل كار بلاي" يفقد أهميته لصالح أنظمة مدمجة داخل السيارات.



وأوضح أن شركات مثل "جنرال موتورز" بدأت بالفعل التخلي عن "أندرويد أوتو" في بعض سياراتها الكهربائية، مع التوسع لاحقاً، واستبداله بأنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل "غوغل جيميني".



كما أشار إلى أن شركات مثل "تسلا" و"ريفيان" تعتمد منذ البداية على أنظمتها الخاصة، بهدف التحكم الكامل بتجربة المستخدم.



ويرى التقرير أن الدافع الأساسي لهذا التحول هو الوصول المباشر إلى بيانات المركبات، إلى جانب التوسع في خدمات الاشتراك المدفوعة داخل السيارات.