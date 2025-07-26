الصين: التوازن بين الذكاء الاصطناعي والأمن يتطلب إجماعًا من العالم

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الوكيل الإخباري- حذّر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، السبت، من أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يُوازَن مع المخاطر الأمنية، مؤكدًا الحاجة إلى إجماع عالمي في هذا الإطار، رغم المنافسة التكنولوجية المحتدمة بين بكين وواشنطن. اضافة اعلان





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف هذا الأسبوع عن استراتيجية تهدف إلى ترسيخ هيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، واعدًا بـ"إزالة البيروقراطية" التي تعيق جهود القطاع الخاص.



وفي افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، السبت، شدّد لي على الحاجة إلى الحوكمة وتطوير برمجيات مفتوحة المصدر، مُعلنًا عن إنشاء هيئة بقيادة صينية للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.



وأضاف رئيس مجلس الدولة: "المخاطر والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي لفتت الانتباه على نطاق واسع (...) إلى أن إيجاد توازن بين التطوير والأمن يتطلب مزيدًا من الإجماع بشكل عاجل من المجتمع بأسره".



وفي الوقت الذي يُدمَج فيه الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات إلى حد ما، أثارت استخداماته تساؤلات أخلاقية رئيسة، بدءًا من انتشار المعلومات المضللة، وصولًا إلى تأثيره على التوظيف واحتمال فقدان السيطرة التكنولوجية.



وفي رسالة فيديو تم عرضها في افتتاح المؤتمر، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حوكمة الذكاء الاصطناعي ستكون "اختبارًا حاسمًا للتعاون الدولي".