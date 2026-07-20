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الصين تتحدى أميركا بنموذج ذكاء اصطناعي جديد

صث
تعبيرية
 
الإثنين، 20-07-2026 08:36 ص
الوكيل الإخباري-   أطلقت الشركة الصينية الناشئة "مونشوت إيه آي" نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "كيمي كاي 3"، الذي أثار اهتمامًا واسعًا بعدما أظهر أداءً يقترب من أبرز النماذج الأميركية المتقدمة، ما عزز المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في هذا المجال.اضافة اعلان


ويعتمد النموذج على نحو 2.8 تريليون متغير، ليُعد من أكبر النماذج مفتوحة المصدر، وقد حقق نتائج قوية في اختبارات متخصصة، خصوصًا في تطوير التطبيقات وكتابة الشيفرات، متفوقًا في بعض التقييمات على نماذج منافسة.

وأثار هذا التقدم قلق مسؤولين وخبراء أميركيين، الذين دعوا إلى تسريع تطوير البنية التحتية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات باشتداد المنافسة التقنية والجيوسياسية بين بكين وواشنطن.
 
 


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