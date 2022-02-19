السبت 19-02-2022
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السبت، 19-02-2022 04:10 م

الصين تحذّر شركات التأمين والبنوك من عمليات الاحتيال في الميتافيرس

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الوكيل الاخباري- حذّرت الصين من أن شبكة الفضاء الافتراضية، الميتافيرس، ستكون هدفًا أساسًا للمحتالين ورعاة الجرائم والأعمال غير القانونية، حيث إن بعض الشركات التي تعمل في العالم الافتراضي الميتافيرس، منخرطة بجمع أموال بشكل غير قانوني، والاحتيال، والمضاربة العقارية الافتراضية.

وكان تعبير ”الميتافيرس“ قد شاع مؤخرًا بعد أن أعلنت شركة ”فيسبوك“ تغيير اسمها إلى ”ميتا“،  اشتقاقًا من مصطلح ”ميتافيرس“ الذي يعتبره الخبراء معبرًا عن مستقبل مواقع التواصل الاجتماعي أو بالأحرى مستقبل الإنترنت بصفة عامة بكل ما في هذا العالم الافتراضي من أنشطة، وابتكارات، ومجالات عمل واستثمار.

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