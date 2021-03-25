الصين تحذف 520 تطبيقا الكترونيا

الوكيل الإخباري- قالت الهيئة الصينية للفضاء السيبراني انها حذفت مؤخرا اكثر من 520 تطبيقا، وذلك في أحدث حملاتها التي تستهدف المخالفات والمحتوى المبتذل.

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وأوضحت الهيئة أنه منذ إطلاق الحملة في شباط الماضي، تم إغلاق ما يربو على 2300 موقع ومنصة إلكترونية، كما تم حذف أكثر من 2.08 مليون قطعة من المعلومات غير القانونية عبر الإنترنت.



وأضافت، إنه تم أيضا تعليق ما يزيد على 72 ألف حساب، وحظر أكثر من 7200 مذيع للبث الحي لخرقهم اللوائح ذات الصلة.



وتعهدت الهيئة الصينية للفضاء السيبراني بتعزيز لوائح الفضاء السيبراني وملاحقة الانتهاكات لضمان بيئة افتراضية صحية.



