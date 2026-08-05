الصين تحظر مقابض الأبواب الخفية في السيارات بدءًا من 2027

الوكيل الإخباري- قررت الصين حظر استخدام مقابض الأبواب الخفية والقابلة للسحب في السيارات الجديدة اعتبارًا من عام 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة بعد تزايد المخاوف من صعوبة فتح الأبواب أثناء الحوادث أو عند انقطاع الكهرباء.

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ويلزم المعيار الجديد جميع السيارات الجديدة بتوفير مقابض ميكانيكية تعمل في مختلف الظروف، حتى في حال تعطل الأنظمة الإلكترونية أو بطارية السيارة، فيما مُنحت الطرازات الحالية مهلة حتى عام 2029 لتوفيق أوضاعها.