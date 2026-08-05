الصين تحظر مقابض الأبواب الخفية في السيارات بدءًا من 2027

ويلزم المعيار الجديد جميع السيارات الجديدة بتوفير مقابض ميكانيكية تعمل في مختلف الظروف، حتى في حال تعطل الأنظمة الإلكترونية أو بطارية السيارة، فيما مُنحت الطرازات الحالية مهلة حتى عام 2029 لتوفيق أوضاعها.
ويأتي القرار بعدما أظهرت حوادث أن المقابض الإلكترونية قد تؤخر عمليات الإنقاذ، بينما يرى خبراء أن هذه الخطوة قد تدفع شركات السيارات إلى تعديل تصاميمها عالميًا وإعطاء السلامة أولوية أكبر من الاعتبارات الجمالية.
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