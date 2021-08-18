الصين ترفع الحظر عن منصات ألعاب

الوكيل الإخباري - ظلت منصات الألعاب المنزلية محظورة داخل الأراضي الصينية لما وصل إلى 14 عام وهذا الحظر قد تضمن منصة بلايستيشن من سوني، إكس بوكس من مايكروسوفت، وغيرها الكثير.

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تركز شركات الألعاب الصينية الرائدة مثل Tencent وNetEase حاليًا على هذا السوق. وسابقًا قد أطلق كلًا من سوني، مايكروسوفت ونينتيندو أحدث منصاتهم في السوق الصيني رسميًا.



وقد صرّح Frank Mingbo Li، مؤسس ستوديو Surgical Scalpels الصيني والمملوك لشركة Tencent موضحًا أن السوق الصيني زاخر بالفرص، وهو الاستوديو الذي يطور لعبة التصويب من منظور الشخص الأول Boundary لمنصات الحاسب الشخصي وبلايستيشن.

وقد وصلت قيمة سوق منصات الألعاب المنزلية بشقيه البرمجي والعتادي إلى 1.84 مليار دولار أمريكي في عام 2020 كما أنه المتوقع أن تصل قيمة هذا السوق إلى 2.46 مليار دولار أمريكي في عام 2025.



وبالرغم من أن هذه المبالغ كبيرة نسبيًا إلا أنها ضئيلة جدًا بالمقارنة بسوق ألعاب الهواتف الذكية في الصين. والذي وصلت قيمته إلى 29.2 مليار دولار أمريكي في 2020.



أما عن السوق العالمي لمنصات الألعاب المنزلية فمن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 49.2 مليار دولار أمريكي، وهذه الإيرادات ستشكل نسبة 28% من إجمالي حجم سوق ألعاب الفيديو عالميًا. وذلك طبقًا لدراسة سوقية صادرة عن Newzoo.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







