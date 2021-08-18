الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض الدخل السياحي 44% خلال النصف الأول من العام الحالي

شاهد.. مواطن يعثر على طحالب داخل علبة عصير في عمان

15 % من الزوجات في الأردن يقررن لوحدهن كيفية التصرف بأموالهن

وفاتان و753 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

قرابة 85 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في العقبة

مجلس محافظة الطفيلة يؤكد أهمية الاستثمار بالنحاس والمنغنيز

هذا ما فعلته سيدة بعد عثورها على الكلب الذي اشعل مواقع التواصل

بلعاوي لـ الوكيل : الجرعة المعززة من لقاح كورونا ترفع الأجسام المضادة من 50 إلى 100 ضعف

الحكومة تعين سفيرين لبريطانيا والنرويج

الحكومة تقر خطة تطوير السياحة في محافظة جرش

عاجل

شاهد.. مواطن يعثر على طحالب داخل علبة عصير في عمان

الأربعاء، 18-08-2021 12:47 م

الصين ترفع الحظر عن منصات ألعاب

b055dc54-d2f8-41df-90c1-13340bc0722e


الوكيل الإخباري - ظلت منصات الألعاب المنزلية محظورة داخل الأراضي الصينية لما وصل إلى 14 عام وهذا الحظر قد تضمن منصة بلايستيشن من سوني، إكس بوكس من مايكروسوفت، وغيرها الكثير.

اضافة اعلان

 

تركز شركات الألعاب الصينية الرائدة مثل Tencent وNetEase حاليًا على هذا السوق. وسابقًا قد أطلق كلًا من سوني، مايكروسوفت ونينتيندو أحدث منصاتهم في السوق الصيني رسميًا.

وقد صرّح Frank Mingbo Li، مؤسس ستوديو Surgical Scalpels الصيني والمملوك لشركة Tencent موضحًا أن السوق الصيني زاخر بالفرص، وهو الاستوديو الذي يطور لعبة التصويب من منظور الشخص الأول Boundary لمنصات الحاسب الشخصي وبلايستيشن.

 

وقد وصلت قيمة سوق منصات الألعاب المنزلية بشقيه البرمجي والعتادي إلى 1.84 مليار دولار أمريكي في عام 2020 كما أنه المتوقع أن تصل قيمة هذا السوق إلى 2.46 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

 

وبالرغم من أن هذه المبالغ كبيرة نسبيًا إلا أنها ضئيلة جدًا بالمقارنة بسوق ألعاب الهواتف الذكية في الصين. والذي وصلت قيمته إلى 29.2 مليار دولار أمريكي في 2020.

أما عن السوق العالمي لمنصات الألعاب المنزلية فمن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 49.2 مليار دولار أمريكي، وهذه الإيرادات ستشكل نسبة 28% من إجمالي حجم سوق ألعاب الفيديو عالميًا. وذلك طبقًا لدراسة سوقية صادرة عن Newzoo.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
سيو-يوتيوب

العثور على قناتك أو فيديو خاص بك في نتائج البحث

Cellular-Update-Failed-1024x682

علماء يتوقعون أن تتخلى البشرية عن الهواتف الذكية في غضون 10 سنوات

microsoft logo 2017 getty

مايكروسوفت تريد تعزيز تطبيقات المستهلك

44

إنتل تتخلى عن كاميرات RealSense

macos-catalina-mba-voice-control-mic-overlay

متطلبات تشغيل تقنية الصوت المحيطي في ماك

T-Mobile-تؤكد-حدوث-خرق-للبيانات

T-Mobile تؤكد حدوث اختراق