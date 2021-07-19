الإثنين 19-07-2021
الوكيل الاخباري

السعودية تشترط على مواطنيها أخذ جرعتي اللقاح للسفر خارجها

الصناعة والتجارة : حركة تسوق نشطة في معان

الوزير الأسبق هاشم الدباس في ذمة الله

سبعيني تقدم لامتحان الثانوية العامة في الكرك

بالصور.. كسوة العيد للكعبة المشرفة

الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات صباح اليوم

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في هجوم إرهابي بالعراق

وفيات الاثنين 19/7/2021

بعد استغاثة تونس لسد عجز الأكسجين.. عدة دول تستجيب لندائها

استقرار في أسعار الألبسة والأحذية بالسوق المحلية

الإثنين، 19-07-2021 09:01 ص

الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة إلى الفضاء

2021_3_13_8_53_57_803


الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام صينية، بأن الصين أطلقت، اليوم الاثنين، بنجاح مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة للاستشعار عن بعد.

اضافة اعلان

 

وقالت إن عملية الإطلاق تمت في الساعة 8:19 صباح اليوم الاثنين (بتوقيت بكين) من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية الواقع في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.


وتم إرسال الأقمار الصناعية إلى المدار بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارتش -2 سي". وتمثل الأقمار الصناعية المجموعة العاشرة المنتمية إلى عائلة "ياوقان -30".

 

وكان على متن الصاروخ الحامل أيضا "تيانتشي -15"، وهو قمر صناعي تابع لكوكبة تيانتشي.


وكانت عملية الإطلاق اليوم الاثنين هي المهمة الـ 380 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffbbd95d97

روبوت ذكي لتعقيم المسجد الحرام وتوزيع ماء زمزم - فيديو

1200x630wa

طرق إصلاح مشكلة بطء متصفح جوجل كروم

safari-browser

خطوات انشاء علامات التبويب في متصفح سفاري

تيك-توك-800x549

إليكم أفضل التطبيقات لتحرير مقاطع تيك توك

الربح-من-تيك-توك

خطوات تحويل مقاطع تويتش إلى تيك توك

c17f1b34-fbce-4029-bb46-c5c488661c90

الحكومة الأمريكية تشتبك مع فيسبوك بسبب لقاحات كورونا

أخبار متعلقة
bb4e6e5e-5f3f-465c-9382-50c6195729c2-NEW-scaled

'ناسا' تنشر صورًا لأكبر أقمار المشتري - صور

202006241045174517

'سبيس إكس' تطلق 85 قمراً صناعياً إلى الفضاء اليوم

640

مايكروسوفت تريد الاستفادة من الطلب السحابي الصيني