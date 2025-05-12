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الصين تطلق أقمارا صناعية لمراقبة المجال الكهرومغناطيسي للأرض

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جانب من الاطلاق
 
الإثنين، 12-05-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة علوم الفضاء الصينية (CASC) عن نجاح إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية Yaogan-40-02 لمراقبة المجال الكهرومغناطيسي للأرض.

وفقا لموقع المؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat، أُطلقت الأقمار الصناعية باستخدام صاروخ النقل CZ-6A (Changzheng-6A) في الساعة 21:27 بتوقيت بكين (16:27 بتوقيت موسكو) من مطار تايبوان الفضائي (شمال مقاطعة شانشي). وكانت هذه عملية الإطلاق رقم 574 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.

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يبلغ طول الصاروخ CZ-6A 50 مترا، ويعمل بوقود صديق للبيئة، وهو مزيج من الكيروسين والأكسجين السائل. كما زُود الصاروخ بأربع وحدات تعزيز تعمل بالوقود الصلب، ويستطيع حمل نحو 6.5 طن من الحمولة إلى مدار متزامن مع الشمس (على ارتفاع 500 كيلومتر).


وكان هذا الإطلاق السابع والعشرين لهذا النوع من الصواريخ، والرابع خلال عام 2025 الجاري.

 

RT

 
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