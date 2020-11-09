الصين تطلق أول قمر صناعي في العالم لاختبار اتصالات 6G

الوكيل الاخباري - أطلقت الصين أول قمر صناعي في العالم لاختبار اتصالات الجيل السادس (6G) إلى مدار الأرض.

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تم إطلاقه من قاعدة الفضاء تاييوان، إلى جانب 12 قمرا صناعيا آخر تم إرساله إلى المدار، حسب "بي بي سي".



سيتم اختبار التكنولوجيا التجريبية بتردد تيراهيرتز، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي القمر الصناعي على تقنيات لرصد المحاصيل وحرائق الغابات.



وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزال بعيدة عن الاتفاق على مواصفات 6G ، لذلك لا يوجد ضمان بأن التكنولوجيا التي يتم اختبارها ستصبح معيارًا.

سبوتنيك

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