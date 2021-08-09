الإثنين 09-08-2021
الوكيل الاخباري

قانونية الأعيان توافق على مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد

ضبط مطلوبين بحوزتهما مخدرات وأسلحة في البادية الشمالية -صور

مدير الصحة العسكرية في تونس يتوقع تراجعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا

الهند.. معدل الإصابات اليومية بكورونا لا يزال يتراوح بين 30 و40 ألفا يوميا

الصحة: نسبة الفحوصات الإيجابية لأمس تدق جرس الإنذار في المملكة

متعافو كورونا غير الملقحين فرصة إصابتهم تعادل ضعفي متلقي اللقاح

التربية : فحوصات كورونا عشوائية لطلبة المدارس

لا توجه بتأجيل قروض البنوك

شكوى من انتشار الكلاب الضالة في عمان

تعطل صهريج في منطقة عين غزال

عاجل

ضبط مطلوبين بحوزتهما مخدرات وأسلحة في البادية الشمالية -صور

الإثنين، 09-08-2021 01:06 م

الصين تقاضي تينسنت بسبب وضع الشباب في WeChat

1200x630wa


الوكيل الإخباري - بدأ ممثلو الادعاء في بكين دعوى قضائية مدنية للمصلحة العامة ضد شركة تابعة لشركة تينسنت، قائلين إن وضع الشباب عبر تطبيق الرسائل الاجتماعية الشهير WeChat الخاص بالشركة لا يتوافق مع القوانين التي تحمي القاصرين.

اضافة اعلان

وقد يكون WeChat عنصرًا أساسيًا في الحياة الرقمية الصينية، ولكن هذا لا يمنع حكومة الدولة من تضييق الخناق على سلوك عملاقة المراسلة.


وبدأت الدعوى القضائية من قبل النيابة الشعبية لمنطقة هايديان في بكين ضد شركة شنتشن تينسنت لأنظمة الحاسب المحدودة، وذلك وفقًا لملف نشر عبر موقع JCRB.com، وهو موقع إلكتروني يديره المدعي العام في الصين.

 

ولم يذكر الإيداع كيف انتهك وضع الشباب في WeChat القانون الصيني، وعند تشغيل وضع الشباب في WeChat، فإنه يحد من وصول المستخدمين الشباب إلى بعض الألعاب والوظائف، مثل المدفوعات أو العثور على أصدقاء قريبين.


ويمثل وضع الشباب أداة رقابة أبوية فعالة لتطبيق فائق يمكنه التعامل مع العديد من المهام اليومية في الصين.


ودعت السلطات الصينية إلى حماية القاصرين بشكل أفضل من مخاطر الإنترنت، وهو أمر رددته وسائل الإعلام الحكومية هذا الأسبوع وانتقدت صناعة ألعاب الفيديو وكذلك المنصات عبر الإنترنت التي تساعد في تعزيز ثقافة المشاهير.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
General-Spotify-Feature

سبوتيفاي تريد دعم AirPlay 2

وسائل-التواصل-الاجتماعي

طرق تحسين علامتك التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

google-encryption

التشفير من طرف إلى طرف وبدائله

spotify1-1200x675

تتبع تطبيق سبوتيفاي للبيانات

medium_2021-08-08-caa7c188aa

تفعيل وضع توفير الطاقة في حواسيب ماك

55330e32-089f-48f7-80a7-f47a47a06101

تحويل القرص إلى نظام exFat عبر نظام ويندوز 10