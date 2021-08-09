الصين تقاضي تينسنت بسبب وضع الشباب في WeChat

الوكيل الإخباري - بدأ ممثلو الادعاء في بكين دعوى قضائية مدنية للمصلحة العامة ضد شركة تابعة لشركة تينسنت، قائلين إن وضع الشباب عبر تطبيق الرسائل الاجتماعية الشهير WeChat الخاص بالشركة لا يتوافق مع القوانين التي تحمي القاصرين.





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وقد يكون WeChat عنصرًا أساسيًا في الحياة الرقمية الصينية، ولكن هذا لا يمنع حكومة الدولة من تضييق الخناق على سلوك عملاقة المراسلة.



وبدأت الدعوى القضائية من قبل النيابة الشعبية لمنطقة هايديان في بكين ضد شركة شنتشن تينسنت لأنظمة الحاسب المحدودة، وذلك وفقًا لملف نشر عبر موقع JCRB.com، وهو موقع إلكتروني يديره المدعي العام في الصين.

ولم يذكر الإيداع كيف انتهك وضع الشباب في WeChat القانون الصيني، وعند تشغيل وضع الشباب في WeChat، فإنه يحد من وصول المستخدمين الشباب إلى بعض الألعاب والوظائف، مثل المدفوعات أو العثور على أصدقاء قريبين.



ويمثل وضع الشباب أداة رقابة أبوية فعالة لتطبيق فائق يمكنه التعامل مع العديد من المهام اليومية في الصين.



ودعت السلطات الصينية إلى حماية القاصرين بشكل أفضل من مخاطر الإنترنت، وهو أمر رددته وسائل الإعلام الحكومية هذا الأسبوع وانتقدت صناعة ألعاب الفيديو وكذلك المنصات عبر الإنترنت التي تساعد في تعزيز ثقافة المشاهير.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية