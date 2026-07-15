الصين تكشف عن بطارية نووية تعمل لآلاف السنين

12:55 م

الوكيل الإخباري- كشف علماء صينيون عن تطوير بطارية نووية جديدة قد تُحدث نقلة في مجال الطاقة للأنظمة ذاتية التشغيل، إذ يُقدّر عمرها الافتراضي بآلاف السنين. اضافة اعلان





وطوّر الباحثون من جامعة "نورث ويست نورمال" بالتعاون مع شركة "Gansu Zhulong Technology" البطارية بالاعتماد على نظير الكربون-14 ومحوّل من كربيد السيليكون، لتوليد الكهرباء من الطاقة الناتجة عن التحلل الإشعاعي.



ويبلغ حجم البطارية نحو بوصة مكعبة، وتتميز بعمر تشغيلي طويل مقارنة بالبطاريات التقليدية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في مجالات مثل الفضاء، والزرعات الطبية، وأجهزة الاستشعار عن بُعد.



ويؤكد الباحثون أن تصميمها الجديد يعالج مشكلات البطاريات النووية السابقة، مثل ضعف القدرة وارتفاع التكلفة، مع تحقيق كثافة طاقة أعلى.





