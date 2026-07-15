الأربعاء 2026-07-15 05:50 م

الصين تكشف عن بطارية نووية تعمل لآلاف السنين

ضص3
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 12:55 م
الوكيل الإخباري-   كشف علماء صينيون عن تطوير بطارية نووية جديدة قد تُحدث نقلة في مجال الطاقة للأنظمة ذاتية التشغيل، إذ يُقدّر عمرها الافتراضي بآلاف السنين.اضافة اعلان


وطوّر الباحثون من جامعة "نورث ويست نورمال" بالتعاون مع شركة "Gansu Zhulong Technology" البطارية بالاعتماد على نظير الكربون-14 ومحوّل من كربيد السيليكون، لتوليد الكهرباء من الطاقة الناتجة عن التحلل الإشعاعي.

ويبلغ حجم البطارية نحو بوصة مكعبة، وتتميز بعمر تشغيلي طويل مقارنة بالبطاريات التقليدية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في مجالات مثل الفضاء، والزرعات الطبية، وأجهزة الاستشعار عن بُعد.

ويؤكد الباحثون أن تصميمها الجديد يعالج مشكلات البطاريات النووية السابقة، مثل ضعف القدرة وارتفاع التكلفة، مع تحقيق كثافة طاقة أعلى.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة بالجامعة الأردنية

ا

أخبار محلية انطلاق أعمال مؤتمر "التقنينات الأردنية في 50 عاما" بجامعة اليرموك

ب

أخبار محلية اختتام بطولة الجوجيتسو للسنة التدريبية 2026

ب

شؤون برلمانية إقرار مشروع قانون إلغاء الاستهلاكية المدنية.. وضمان حقوق العاملين بعد الدمج مع العسكرية

ب

عربي ودولي إيطاليا: إنذار أحمر في عدد من المدن مع قدوم موجة الحر الثالثة

ب

فن ومشاهير لبنان.. رفع قرار منع السفر عن فضل شاكر

ل

اقتصاد محلي استقرار الإيرادات المحلية وارتفاع المنح يعززان نمو الإيرادات العامة لنهاية أيار

ل

أسواق ومال تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال مايو الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 