الصين تكشف عن بطارية نووية تعمل لآلاف السنين

وطوّر الباحثون من جامعة "نورث ويست نورمال" بالتعاون مع شركة "Gansu Zhulong Technology" البطارية بالاعتماد على نظير الكربون-14 ومحوّل من كربيد السيليكون، لتوليد الكهرباء من الطاقة الناتجة عن التحلل الإشعاعي.
ويبلغ حجم البطارية نحو بوصة مكعبة، وتتميز بعمر تشغيلي طويل مقارنة بالبطاريات التقليدية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في مجالات مثل الفضاء، والزرعات الطبية، وأجهزة الاستشعار عن بُعد.
ويؤكد الباحثون أن تصميمها الجديد يعالج مشكلات البطاريات النووية السابقة، مثل ضعف القدرة وارتفاع التكلفة، مع تحقيق كثافة طاقة أعلى.
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