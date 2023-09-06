الصين تمنع اصطحاب هذا النوع من الهواتف الى العمل !

الوكيل الإخباري- ذكرت جريدة "وول ستريت جورنال" أن وكالات حكومية صينية منعت الموظفين من استخدام هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "آبل" وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل، وذلك نقلا عن مصادر على صلة بالأمر.

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وأضافت الجريدة أن الموظفين في "بعض" الهيئات التنظيمية الحكومية المركزية تلقوا تعليمات عبر مجموعات الدردشة وفي الاجتماعات بالتوقف عن جلب هذه الأدوات إلى المكتب، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



وقالت الجريدة إنه لم يتضح نطاق تعميم مثل هذه الأوامر.



وتحظى هواتف "آبل" بشعبية واسعة في الصين، وهي أكبر سوق دولية لها، على الرغم من تزايد الاستياء من الجهود الأمريكية لاحتواء صناعة التكنولوجيا في الدولة الآسيوية.



وتعتبر هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "آبل" من بين أكثر الأجهزة مبيعا في البلاد وهي شائعة في القطاعين الحكومي والخاص.



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