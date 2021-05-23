الأحد 23-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وكيل وزارة الصحة في غزة يزور المستشفى الميداني الأردني غزة

قانونية النواب تقر معدل الكسب غير المشروع

جوجل يثير موجة غضب في العالم العربي بسبب الكوفية الفلسطينية !

%3.81 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأحد

مندوباً عن الملك العيسوي يطمئن على صحة الوزير قعوار

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حداد

الضمان الاجتماعي: حملة وطنية شاملة للتأكد من شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي

تفاصيل جديدة حول حادثة ضرب وسيم يوسف وكشف هوية المعتدي

تطورات الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين

بلينكن: لا مؤشر بعد على امتثال إيران للشروط النووية لرفع العقوبات

الأحد، 23-05-2021 04:01 م

الصين تنشر أول صور من المريخ يلتقطها مسبارها الجوال

1044512-1


الوكيل الاخباري - طرحت الصين يوم الأربعاء، الصور الأولى التي التقطتها عربتها الجوالة "زورونغ" على سطح المريخ.

ونقلت الوكالة عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، قولها، أن "مسبار"تيانوين-1" هبط يوم السبت، 15 أيار / مايو، بنجاح على سطح المريخ.

وبذلك، تصبح الصين هي ثاني دولة بعد أمريكا تنجح في وضع مسبار لها على سطح المريخ وتشغيله لفترة طويلة من الزمن.

ويأمل العلماء الصينيون في حصولهم على 90 يوما على الأقل من الخدمة المريخية من الروبوت ذي العجلات الست في موقعه على "يوتوبيا بلانيتيا"، وهي منطقة شاسعة في نصف الكرة الشمالي للكوكب.

اضافة اعلان
 

ويشبه الروبوت "زورونغ" إلى حد كبير مركبات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ويبلغ وزنه حوالي 240 كيلوغرام، ويحمل كاميرات لالتقاط الصور والمساعدة في التنقل، كما يتضمن 5 أدوات إضافية للبحث في علم المعادن من الصخور المحلية والطبيعة العامة للبيئة، بما في ذلك ظروف الطقس.


ومثل المركبات الجوالة الأمريكية الحالية، تمتلك عربة "زورونغ" الجوالة أداة ليزر لصعق الصخور لتقييم كيميائها، كما أن لديها رادارا للبحث عن الجليد المائي تحت السطح، وهي الميزة التي تشترك فيها مع العربة الجوالة "بيرسيفرانس" التابعة لوكالة "ناسا" الأمريكية.


يشار إلى أن المركبة تيانوين-1 هي أول مهمة صينية مستقلة للمريخ. ويعد هبوط مركبة فضائية على أرض المريخ عملية صعبة للغاية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
واتساب-1200x675

تسريبات تكشف عن ميزة من واتسآب لمن يغير رقمه أو هاتفه!

_102796410_048450840-1

روسيا توجه رسالة إلى غوغل

maxresdefault

رغم العقوبات.. روسيا تفاجئ العالم بطائرة ركاب متطورة

twitter-verified-account

تويتر يعلن خطوات توثيق حسابات مستخدميه وفق سياسة جديدة

تيك

تيك توك تزيل مئات المقاطع المضللة من على منصتها بأستراليا

قوقل

غوغل تتيح تشخيص 288 مرضا جلديا بكاميرا الهاتف

أخبار متعلقة
كوكب

مركبة صينية تهبط على سطح المريخ وتبدأ عمليات البحث

ناسا

ناسا تهنئ الصين بنجاح هبوط مركبتها على سطح المريخ

روبوت-أرشيفية-800x549

ألف روبوت تعمل معا في 'المستودع الذكي' في الصين

مروحيه

ناسا تكشف عن أول تسجيل صوتي للمروحية ' إنجينويتي' على سطح المريخ

1-1242136

مسبار 'باركر'.. أسرع جسم من صنع الإنسان يقترب من الشمس

9201611141749500

عالِم يثير جدلا بصورة تحتوي على 'أول علامة للحياة' من المريخ.. شاهد