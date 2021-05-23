الصين تنشر أول صور من المريخ يلتقطها مسبارها الجوال

الوكيل الاخباري - طرحت الصين يوم الأربعاء، الصور الأولى التي التقطتها عربتها الجوالة "زورونغ" على سطح المريخ.



ونقلت الوكالة عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، قولها، أن "مسبار"تيانوين-1" هبط يوم السبت، 15 أيار / مايو، بنجاح على سطح المريخ.



وبذلك، تصبح الصين هي ثاني دولة بعد أمريكا تنجح في وضع مسبار لها على سطح المريخ وتشغيله لفترة طويلة من الزمن.



ويأمل العلماء الصينيون في حصولهم على 90 يوما على الأقل من الخدمة المريخية من الروبوت ذي العجلات الست في موقعه على "يوتوبيا بلانيتيا"، وهي منطقة شاسعة في نصف الكرة الشمالي للكوكب.

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ويشبه الروبوت "زورونغ" إلى حد كبير مركبات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ويبلغ وزنه حوالي 240 كيلوغرام، ويحمل كاميرات لالتقاط الصور والمساعدة في التنقل، كما يتضمن 5 أدوات إضافية للبحث في علم المعادن من الصخور المحلية والطبيعة العامة للبيئة، بما في ذلك ظروف الطقس.



ومثل المركبات الجوالة الأمريكية الحالية، تمتلك عربة "زورونغ" الجوالة أداة ليزر لصعق الصخور لتقييم كيميائها، كما أن لديها رادارا للبحث عن الجليد المائي تحت السطح، وهي الميزة التي تشترك فيها مع العربة الجوالة "بيرسيفرانس" التابعة لوكالة "ناسا" الأمريكية.



يشار إلى أن المركبة تيانوين-1 هي أول مهمة صينية مستقلة للمريخ. ويعد هبوط مركبة فضائية على أرض المريخ عملية صعبة للغاية.

سبوتنيك